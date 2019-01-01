ÖZEL RÖPORTAJ | Daniel Pancu: Beşiktaş'ı kim istemez ki?

Rapid Bükreş'in teknik direktörü ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Mackolik ve Goal Türkiye'den Rezzan Yetiş'e konuştu.

ÖZEL RÖPORTAJ | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Profesyonel futbol kariyerine başladığı, sonrasında nereye giderse gitsin bir şekilde geri döndüğü Rapid Bükreş'te futbolu bırakan Daniel Pancu, 1 yıldır teknik direktör olarak takımın başında görev alıyor.

2002 ve 2006 yılları arasında Beşiktaş forması giyerek kulüp tarihinin efsanevi futbolcularından biri haline gelen 41 yaşındaki deneyimli isim, belki de hepimizin hafızalarına 17 Nisan 2005'teki -Beşiktaş maçı ile kazındı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Pancu, üç oyuncu değiştirme hakkı kullanıldığı sırada Oscar Cordoba'nın 83. dakikada oyun dışı kalmasıyla kaleye geçmek zorunda kalmıştı. Golcü özelliğinin yanında ağları korumak konusunda da oldukça başarılı bir 15 dakika sergilemişti. Siyah beyazlı taraftarların ismini duyduğu zaman hala sevgi ve saygıyla hatırladığı Pancu, 40 yaşına kadar futbol oynadı ve işin teknik kısmına geçmesi fazla uzun sürmedi.

Yaz mevsiminde kışı hissettiğimiz günlerden birinde, takımıyla kampa geldiği Bolu'da Mackolik ve Goal ' nin sorularını yanıtladı.

Futbolu bıraktıktan hemen sonra, kariyerinizde önemli bir yere sahip olan Rapid Bükreş’te teknik direktör olarak göreve başladınız. Teknik direktör olmak ile futbolcu olmak arasındaki farktan biraz bahseden misiniz?

Futbolculuk ile hocalık arasında çok büyük bir fark var. Futbolcuyken sadece kendime bağlıydım. Şu anda hoca olarak bir ekibe bağlıyım. Ama çok mutluyum, istediğim işi yapıyorum. En sevdiğim takımlardan birinde hocalık yaptığım için ekstra mutluyum.

Beşiktaş’ın tarihindeki efsane oyunculardan birisiydiniz. İlerde Beşiktaş’ta çalışmak gibi bir hedefiniz veya hayaliniz var mı?

Tabii ki her futbolcu, oynadığı büyük kulüplerde hocalık yapmak ister. Ama ben daha yolun başındayım, daha çok çalışmam lazım. İyi performanslar ortaya koymam lazım. Teklif gelirse kim istemez Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte çalışmayı? Her zaman açığım.

Gheorge Hagi’nin oğlu Ianis, Genk’e transfer oldu ve gelecek sezon orada oynayacak. Sizin takımınızda da tıpkı onun gibi genç ve potansiyele sahip futbolcu veya futbolcular var mı?

Şu anda benim takımımda, milli takımda oynayan bir futbolcu yok. Ama tabii ki 1-2 sene sonra 1. Lig’e çıkarsak ben de oyuncularımın milli takımda oynamasını isterim. Gelecek vadeden bir sürü yetenekli futbolcu var, belki de ilerde çıkabilir.

Kamp ve hazırlık maçı için Türkiye’yi özellikle mi seçtiniz? Buradaki tesislerden memnun musunuz?

Biz her sene Türkiye’ye geliyoruz. Kış kampı için Antalya’ya, yaz kampı için Bolu’ya geliyoruz. İdman için güzel sahalar ve tesisler var. Özellikle Topuk Yaylası çok güzel bir tesis. Ve Romanya’da bulamadığımız daha iyi rakipleri burada buluyoruz. Bu yüzden öncelikli tercihimiz Türkiye’den yana.