ÖZEL RÖPORTAJ - Bülent Akın: Hagi büyük bir savaşçı, idmanda bile kazanmak isterdi

Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferi yaşayan eski oyuncularından Bülent Akın, Mackolik Instagram canlı yayınına konuk oldu.

ÖZEL RÖPORTAJ | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

'ın UEFA Kupası zaferi yaşayan eski oyuncularından Bülent Akın, Mackolik Instagram canlı yayınında hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Mackolik ve Goal editörü İlker Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Bülent Akın, kariyerinin merak edilen anları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

İlk teknik direktörlük görevine Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'de başlayan Akın, mesleğe alt seviyede başlamanın kendisine deneyim kazandırdığından bahsederken, "Düşük seviyelerde başlamamız bize tecrübe kazandırdı. Tartı bile yoktu, imkanlarımız kısıtlıydı. İyi bir tecrübe oldu. Sizden hep bir sonuç bekleniyor. Eldekilerle yetinmek lazım. Bu anlamda iyi bir tecrübe oldu" yorumunda bulundu.

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"Verilen ücretler nedeniyle yerli oyuncular yurt dışına çıkma gereksinimi duymadı"

Koronavirüs sonrası futbolun en çok etkilenen sektörler arasında yer aldığını belirten Bülent Akın, kulüplerin transferde iç pazara dönmesi gerektiğini söyledi:

"Bizim futbol bilgimiz zayıf. Çözümleri hep transferde arıyoruz. Takım kötü gidince de transferler beklediğimiz gibi çıkmadı gibi bir durum oluyor. , Beşiktaş, çok kötü durumlarda. Tabii güzel örnekler de var. Beşiktaş'ın 3-4 sene önceki dönemi mesela. İki kez arka arkaya şampiyon oldular. da iyi bir örnek. Biz mali yapımızı, felsefemizden kaynaklı zorladık. Salgın da bizi daha fazla sıkıştıracak. Bırakın futbolu, ülke ekonomisini bile sıkıştıracak. İnşallah bu süreci iyi değerlendiririz. Verilen yüksek ücretler nedeniyle yerli oyuncular yurt dışına çıkma gereksinimi duymadı. Gökhan Gönül'ün yurt dışına gitmesi gerekiyordu. Oyuncular; İngiltere, İspanya gibi ülkelerdeki paraları aldığı zaman kendini zorlamıyor, zaten burada kazanıyorum diye."

41 yaşındaki teknik adam, ileride yurt dışında çalışmak istediğini de dile getirirken, "İki tane global dilim var. Hem İngilizcem hem Fransızcam ileri seviyede. Bunlar çok önemli kazanımlar. Mutlaka yurt dışında çalışmak gibi bir hedefim var" ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim gidince onun listesinde yer aldığım için transfer oldum"

Galatasaray'a transfer sürecinden bahseden Akın, "Galatasaray'a gelmeden önce Beşiktaş'la anlaşmıştım ama vazgeçtiler. Son dakika kulüp transferden vazgeçti. Sonrasında 'la kampa başladım. Fatih Terim’in sezon sonunda hazırlamış olduğu bir transfer listesi vardı. Fatih hoca da ile anlaşınca bu liste kulüpte kaldı. Yerine Mircea Lucescu gelince bu listeye baktı. Oradaki demirbaşlar ile yani Galatasaray’ı Galatasaray yapan isimler olan Popescu, Hagi ile konuşup bu listeyi uygulamaya karar veriyorlar" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da oynadığı dönem kendisine gelen eleştiriler hakkında da konuşan Bülent Akın, "Çok gençtim, 21 yaşındaydım ve zor bir futbolcu grubuna denk geldim. O bölgede Tugay ve Tolunay gibi kariyerlere sahip isimler bile tutunamadı. Evet eleştirenler oldu. Ama bir de bu açıdan bakmak lazım" dedi.

"Hagi büyük bir savaşçı"

Bülent Akın, "Hagi ile oynamak nasıl bir duyguydu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hagi büyük bir karakter ve savaşçı. Ben çok şanslıyım. Zaman zaman oda arkadaşlığı yaptım Hagi ve Popescu'yla. Bir 10 numara düşünün; idmanda çift kale maçı kazanmak için bile kavga çıkaran. Hedeflerine sıkıca bağlıydı. Ondan çok şey öğrendim. Ben Hagi'yi sabaha kadar konuşurum. Örnek alacağım çok şey var. Mesela Hagi’nin burada yıllarca oynayıp, Tempra’ya binmesi beni çok etkilemişti."

"Ersun Yanal, Türk futboluna damga vurdu"

Akın, Süper Lig'de en beğendiği teknik direktörlere örnek olarak ise, "Ersun hocadan çok şey öğrendim. Onunla 17 yaşında Salihlispor'da tanıştım. Profesyonel ve kültür anlamında çok şey öğrendim. Sonrasında ise Türk futboluna damga vurdu. Abdullah Avcı'nın maçlarını izlerken büyük keyif alıyordum. Özellikle canlı seyrederken, hocanın idmanda ne çalıştığını hesaplayabiliyordum. Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Ersun Yanal diyebilirim. Şenol hocayı da çok takdir ediyorum. Hepsi işini seven insanlar" şeklinde yanıt verdi.

"Adem Büyük'ün milli takıma gitmesi lazım"

Süper Lig'de en beğendiği oyunculara da örnek veren Bülent Akın, Trabzonspor'un genç oyuncularına dikkat çekti:

"Abdulkadir Parmak'ı beğeniyorum. İki yönlü bir futbolcu ve çok katkı sağlıyor. Abdulkadir Ömür de var. Galatasara'dan ise Adem Büyük'ü çok beğeniyorum. Mutlaka milli takıma gitmesi lazım. Orada da çok aktkı yapacağını düşünüyorum. Parmak'ın şutları çok etkili. Defans ve ofanstaki iştahını çok önemli buluyorum. Umarım değeri daha çok anlaşılır."

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Kariyerinde bir sonraki adım için kendisini biraz daha geliştirmesi gerektiğini düşünen 41 yaşındaki teknik direktör, "Bundan sonraki kariyerinizde yardımcı hocalık mı yoksa teknik direktör olara mı görev almak istersiniz?" sorusuna ise, "Öyle kalıplarım yok. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı gibi hocaların yanında yardımcılık yapmanın benim için kazanç olacağını düşünüyorum. Kendimi geliştirmem gerektiğini düşündüğüm noktalar var ve bu hocalarla çalışırsam kazanç sağlayabilirim" ifadelerini kullandı.

Son olarak ise karantina günlerinde vaktini bahçe işleriyle uğraşarak geçirdiğini belirten Bülent Akın, "Bahçede domates ve biber ekmeyi çok seviyorum. Normalde mühendisim herhalde onun verdiği bir şeyden dolayı bunlar uğramayı çok seviyorum. Bir şeyler yetiştirmeyi seviyorum. Bu arada herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Aynı zamanda evde kalmaya ve sabretmeye devam edelim. Tünelin ucunda ışık göründü" şeklinde konuştu.