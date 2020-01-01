ÖZEL RÖPORTAJ | Behlül Aydın: Josa Sosa'yı örnek alıyorum

Trabzonspor'un gelecek vadeden genç futbolcusu Behlül Aydın, Goal'e özel açıklamalarda bulundu.

Behlül Aydın bu sezon 'un sahasında 'yi konuk ettiği UEFA C Grubu maçıyla ismini futbolseverlere duyurdu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 59. dakikada Avdijaj'ın yerine oyuna dahil olup kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkmıştı.

Tecrübe kazanması için ocak ayı transfer döneminde TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sancaktepe'ye kiralanan yıldız adayı, Goal'den Nizaar Kinsella'nın sorularını yanıtladı.

Trabzonspor seni nasıl keşfetti?

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Futbola Damlaspor'da başladım. şampiyonasına katıldık. Bu turnuvada attığım gollerle dikkat çektim. Türkiye'nin beş önemli kulübünden teklifler aldım. Biz aslen Trabzonluyuz. Bundan dolayı Trabzonspor'u seçtim.

İdolün var mı? Hangi oyuncuları izleyerek büyüdün?

Küçükken Iniesta, Gerrard ve Lampard'a hayrandım. Gerrard ve Lampard şimdi teknik direktör oldular ve çok da başarılılar. Bir gün onların çalıştırdığı takımlarda forma giymek isterim. Bu gerçekten harika olurdu! Günümüz futbolunda Messi ve Verratti'yi beğeniyorum. Türk futbolcular arasında ise Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci diyebilirim.

Küçükken hangi takımı tutuyordun?

Trabzonspor taraftarıyım. Avrupa'da ise ve 'yı destekliyorum.

Avrupa'daki ilk maçından bahseder misin?

Getafe'ye karşı oynadım. O gün ayrıca doğum günümdü. Muhteşem stadımızda büyük taraftarımızın önüne çıktım. Ailem de tribündeydi. 19 yaşındaki bir futbolcu için çok özel bir tecrübe. Umarım daha çok şans bulurum.

Sence Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir mi?

Kesinlikle. Trabzonspor çok kaliteli bir kadroya sahip. Takımda çok iyi futbolcular var. Bu özellikle benim gibi genç futbolcular açısından da çok önemli. Mesela Jose Sosa gençlere çok yardımcı olur. Aynı pozisyonda oynuyoruz. Kendine onu örnek alıyorum. Takımdaki idolüm diyebilirim.

Sörloth'un performansı için neler söylersin?

Muhteşem bir transfer diyebilirim. Çok büyük bir profesyonel. Belki de Trabzonspor'un son on yıldaki en iyi forveti. Onun da takımda çok mutlu olduğunu biliyorum. Kim böyle büyük bir taraftarın önünde oynamak istemez ki? Sörloth, Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyebilecek yeteneğe sahip.

Sturridge ve Obi Mikel gibi futbolcularla çalışma fırsatı da yakaladın...

Premier Lig tecrübesi olan futbolcularla antrenman yapma fırsatı bulmak elbette güzeldi. Ama Sturridge idmanlarda biraz gönülsüzdü. Obi Mikel'in saygı duyulacak bir kariyeri var. Biraz soğuk bir insandı. Mesafeli davranırdı. Ama antrenmanlarda sanki 25 yaşındaymış gibi çalışırdı. Her şeyini verirdi. O açıdan bizim için örnek bir futbolcuydu.

Bu futbolculardan bir şeyler öğrendin mi?

Ben daha çok Sosa'dan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.. Trabzonspor'da örnek aldığım futbolcu o. Büyük bir profesyonel. Her anlamda muhteşem biridir.

Sancaktepe günlerin nasıl geçiyor?

Sancaktepe çok iyi yönetilen bir kulüp. Çok çalışkan futbolculardan kurulu bir ekip. Burada ilk 11'de çıktığım ilk maçta golümü atmıştım. Koronavirüs nedeniyle verilen ara bitince kalan maçlarımızı kazanıp üst lige çıkmayı hedefliyoruz.

TFF 2. Lig hakkında ne söylersin?

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Bence Süper Lig'de veya Avrupa kupalarında oynamak daha kolaydır. Burada yetenekli futbolcu sayısı az. Dinamik ve fiziksel güce dayalı bir futbol oynanıyor.

Kendine futbolda nasıl bir hedef koydun? Bir hayalin var mı?

Trabzonspor gibi büyük bir camianın futbolcusuyum. Hasan Anıl Eken gibi önemli bir menajerle çalışıyorum. Bu sezonki hedefim Sancaktepe ile üst lige çıkma başarısını yaşamak. Daha sonra Trabzonspor'a dönüp burada forma şansı bulmayı amaçlıyorum. Bir gün Milli Takım forması giyip, Avrupa'nın önemli bir takımında ülkemi temsil etmek isterim. Trabzonspor'la bir yıl daha sözleşmem var. Benim için nasıl bir planları var bilmiyorum. Beni yeniden takımda görmek isterlerse, taraftarı olduğum bu takımın formasını elbette seve seve giyerim.