ÖZEL RÖPORTAJ | Arouna Kone: Robinho'nun yeri kolay dolmayacak!

Mackolik ve Goal Türkiye muhabiri Oğuz Öztürk, Antalya'da Kone buluştu ve kariyeri ile Türkiye hakkında sohbet etti.

ÖZEL RÖPORTAJ | Oğuz Öztürk @oguzozturk

Roda, PSV, Sevilla, Hannover, Levante, Wigan, Everton ve son durak Sivasspor... Daha önce Cicinho, Roberto Carlos ve Robinho gibi isimleri Sivas çatısında toplayan Sivasspor, geçen sezon başında Arouna Kone'yi de takıma monte etmeyi başarmıştı.

Geldiği ilk sezon 30 maçta 11 başlayıp 11 gol atan ve 4 asist de yaparak 15 gole katkı veren Kone, bu sezon yaşadığı bazı sakatlıkların da etkisiyle 9 maçta 11'de yer aldı ve 4 golle takıma katkı sağladı. Mackolik ve Goal Türkiye muhabiri Oğuz Öztürk, Antalya'da Kone buluştu ve kariyeri ile Türkiye hakkında sohbet etti.

- Türkiye'ye transfer süreci nasıl gelişti? Teklif geldiğinde neler yaşandı?

Transfer süreci çok hızlı gelişti. Sezon başında kampa katılmam lazımdı. Sivas'tan da en ciddi teklif geldi. O yüzden geldim. Daha önce kuzenim Kone de Sivas'ta oynamıştı. Ondan zaten gerekl bilgileri almıştım ve bu sayede transferim hızlı ve kolay gelişti.

- Bu sezon ilk yarıda 15 maçın 9'unda 11'de oynadın. 4 golün var. Performansını yeterli buluyor musun?

İlk devreye aslında takım olarak sıkıntılı başladık. Maçlarda galibiyet alamadık. Bir sakatlık da yaşadım. Sakatlıktan sonra geri dönmek de zor oldu. İnanıyorum ki ikinci devrede daha iyi bir performans sergileyeceğim.

- Hollanda, İspanya, Almanya, İngiltere... Şimdi de Türkiye. En verimli olarak hangi yıllarını görüyorsun? Bu ülkelerle bir karşılaştırma yaparsan en üst düzey futbol hangisinde oynanıyor?

Çok iyi sezonlar geçirdim. Hollanda'da 2 şampiyonluk yaşadım. Wigan'da FA Cup kazandım. İspanya'da Levante'de çok gol attım Levante tarihinin en golcüsü oldum. Sezonu 6. bitirdik. Bu soruya cevap vermek zor. Hep iyi şeyler yaşadım. Bir üst seviye var. O da İngiltere... Tüm futbolcuların oynamak için hayal kurduğu bir lig. Kıyaslanamaz bir kalite. Türkiye hakkında da şaşkınım. Türkiye'ye gelmeden önce kültürel, altyapı ve din anlamında bu kadar gelişmişlik beklemiyordum. Ben müslümanım. Gerçekten burada rahatım. Bazen Türkiye hakkında ön yargı olabiliyor. Altyapı burada çok gelişmiş. Gelince görebiliyorsun.

- 35 yaşındasın. Türkiye kariyerindeki son durak mı?

Umarım... İnşallah burada biter. Çünkü Türkiye'yi ve Sivas'ı çok seviyorum. Burada çok rahatım.

- Robinho Sivasspor için büyük bir güçtü. Ama gitti. Takım olarak yerini doldurabilecek misiniz?

Doldurmak zor olacak. Çünkü o Robinho. Başka bir Robinho almak istiyorsak bu zor olacak. Kendi imkanlarımızla oynamamız lazım. Robinho, Robinho'dur ama kendi imkanlarımızla da en iyi şekilde mücadele etmenin yollarını bulmak zorundayız.

- Roberto Carlos, Robinho, Cicinho... Kone burada. Sivas'la ilgili neler söyler? İnsanlar Sivas'ı çok iyi bilmiyor aslında.

İnsanların bakış açılarıyla alakalı olan bir durum. Eğer Sivasspor böyle isimleri getirdiyse ve orada devam etmişlerse, demek ki Sivas'ta iyi şeyler var. Sivas'ta bir aile ortamı var. Yöneticilerimiz çok iyi. Dürüstler. İyi bir İlişki sürdürüyoruz. Sıcak bir ortam var. Gelenler de güzel ayrılıyor. Ön yargılı davranmaya gerek yok. Biz Sivas için elçiler olduk. Çünkü insanlar artık bize soracaklar. Sivasspor'un yapmış olduğu şey çok iyi. Biz de yaşadığımız şeyleri anlatacağız.

- Saçlarını konuşalım. Yıllardır aynı. NBA izlediğini ve Rodman hayranı olduğunu biliyoruz. O da böyle boyardı. Bu saçlarla devam mı?

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Saçlarım 14 senedir böyle. Boyamaya da devam edeceğim. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Rodman çok renk değiştiriyordu. NBA çok seyrederdim. Benim için Rodman bir ilhamdı. Artık bu tarzı bırakmam zor. Benim için bir kimlik oldu. Bazı zamanlar durdurmak istedim ama yapamadı.

- Annen eğitimci olmanı istemiş. Futbol hedefi nasıl gelişti peki?

Annem okula devam etmemi ve bir yandan da futbol oynamamı destekledi aslında. Ama babamın futbolu çok sevdiğini söyleyemem. Yine de onlar sayesinde bu günlere kadar geldim.