ÖZEL RÖPORTAJ | Alexandru Epureanu: Abdullah Avcı ve Okan Buruk'un felsefeleri farklı

Medipol Başakşehir'in 33 yaşındaki futbolcusu Alexandru Epureanu Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.

RÖPORTAJ | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz & Onur Özgen @ozgenonur

2014 yılından beri forması giyen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Süper Lig kariyerini değerlendirirken Erol Bulut, Abdullah Avcı ve Okan Buruk hakkında yorumlarda bulundu.

Bireysel oyun tarzını ve bu sezonki performansını da ele alan tecrübeli isim, Goal ve Mackolik editörleri İlker Yılmaz ile Onur Özgen 'in sorularını yanıtladı.

20 yaşında ’ya gittin ve 8 yıl boyunca orada oynadın. Değerini en fazla bulduğun yer Başakşehir oldu. Türkiye’ye daha erken gelmek kariyerin adına daha iyi olabilir miydi?

Söylemek zor. Neler olurdu bilemezsiniz. Herkesin kendine ait bir yolu vardır. Benim yolum bu oldu. "Türkiye’ye daha erken gelseydim şöyle olurdu" demem zor.

Dört yıl önce verdiğin bir röportajda Türkiye’ye gelme motivasyonunun Abdullah Avcı’nın varlığı olduğunu söylemiştin. Aynı röportajda Avcı’yı öğretici bir antrenör olarak tanımlıyorsun. Beş yıl boyunca birlikte çalıştınız. Abdullah Avcı hakkında neler söylemek istersin?

Böyle iyi bir antrenörle ve böyle iyi bir insanla çalışmak harikaydı. Benim için bir antrenörün aynı zamanda iyi bir insan da olması önemli. Abdullah Avcı çok iyi bir insan ve çok iyi bir teknik direktör. Kendisine teşekkür ediyorum çünkü bana güvendi. Sakatlıktan döndüğümde, fiziken iyi durumda olmadığımda bile bana güvenini kaybetmedi. Ona sadece çok teşekkürler diyebilirim. Başakşehir’de bana çok yardımı oldu.

1-1’lik beraberlikle bitirdiğiniz maçının ardından Okan Buruk şöyle bir ifade kullandı: “1-0 öne geçtikten sonra top çevirmeye başladık, bu da bir alışkanlık. Bunu değiştirmemiz gerekiyor.” Bu bir öz eleştiri. Bu öz eleştiri için neler söylersin?

Her antrenörün kendi taktiği ve futbol vizyonu var, bu normal. Abdullah Avcı döneminde ilk iki yıl çok farklı futbol oynarken diğer yıllarda futbolumuzu değiştirdik ve daha farklı oynamaya başladık. Okan Buruk'un daha farklı bir futbol vizyonu var. Takımının daha dikey bir şekilde oynamasını istiyor. Belki de haklıdır. Belki bazı durumlarda geçen yılki gibi oynuyoruzdur. Ama önceki yıllardaki mantalitemizi değiştirerek hocamızın istediği tarzda oynamaya çalışıyoruz.

"Abdullah Avcı topa sahip olmamızı istiyordu, Okan Buruk istemiyor"

Süper Lig’e geldiğin 2014-15 sezonundan bu yana en golcü savunma oyuncususun, 13 tane gol atmışsın. Ama bu sezonun ilk yarısında golün yok. Bu takımın duran top organizasyonlarındaki değişimine mi bağlı, yoksa bu sene şansın mı yaver gitmedi?

Nedenini söylemek güç. Duran toplar konusunda çok çalışıyoruz. Belki bazen şanssızımdır. Belki de sakatlıktan döndüğüm için biraz zamana ihtiyacım vardır. Umarım ikinci devrede gol atarım. İkinci yarıda ofansif olarak daha üretken olmayı umuyorum. Bazen böyle şeyler oluyor. Çalışıyor ve bu durumu değiştirmeye çabalıyorum. Benim için en önemli şey, bir savunma oyuncusu olduğum için, kendimin ve takımın savunmadaki oyunu. Gol atmak da önemli elbette ama en önemli şey savunma.

Geldiği günden bu yana Süper Lig’de en fazla isabetli pas yapan savunma oyuncusu da sensin. Geriden oyun kurma özelliği Abdullah Avcı gibi bir teknik adam için çok önemliydi. Okan Buruk daha direkt oynamayı seviyor. Seni böyle de kullanmayı düşünüyor mu? Bu konu hakkında bir fikir alışverişiniz oldu mu?

Aslında Okan Buruk’un da benden bu yönde bir isteği var. Ama dediğim gibi, Abdullah Avcı ile özellikle son üç yılda felsefemiz topa olabildiğince çok sahip olmaktı. Okan Buruk’la geçirdiğimiz yarım sezonun ardından şunu söyleyebilirim ki topu ayağımızda çok fazla tutmamızı istemiyor. Hücuma daha hızlı çıkmamızı istiyor. Farklı bir felsefe söz konusu. Bir oyuncu olarak her felsefeye adapte olmalısınız.

"Erol Bulut'un çok faydası dokundu"

Erol Bulut ile yaptığımız röportajda Başakşehir’de çalıştığı dönemde savunma setlerini kendisinin çizdiğini söylemişti. Bulut hakkında neler söylersin, onu nasıl tanımlarsın?

Bizimleyken yardımcı antrenördü, kendisinin teknik direktörlüğünde çalışmadım ama Erol Bulut iyi bir antrenör. Çalıştığı takımlarda iyi işler yapıyor. Takımlarının bir sistem takımı olduğunu görebiliyorsunuz, sahada ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu çok önemli. Diğer önemli şey de sonuç alabilmek. Bunu da başarıyor. Onunla ilgili sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Başakşehir’deyken bize çok faydası dokundu. İyi bir insan.

Başakşehir bu sezon Avrupa’daki en başarılı Türk takımı oldu. Ama kamuoyunda “Abdullah Avcı, Avrupa’ya önem vermiyor. O nedenle başarısız oldu. Okan Buruk ise önem veriyor” yargısı oluştu. Bunun doğruluk payı var mı?

Öyle olduğunu düşünmüyorum. Her maçta ligde de oynayan oyuncuları Avrupa’da oynattı. Önem vermiyordu diyemeyiz. Futbolda şans faktörü de gerek. Şansın yanımızda olduğu maçlar olsaydı sonuçlar farklı olurdu. Abdullah Avcı’nın bir maçından önce bize “Bu maç önemsiz” demesi mümkün mü? Bu çok yanlış bir algı. Her hoca Avrupa’da başarılı olmak ister. Orası bir vitrindir.

Okan Buruk hakkında neler söylersin? Türkiye’nin gelecek vadeden önemli antrenörlerinden biri olarak görülüyor.

Her şeyden önce çok iyi bir insan olduğunu yinelemek istiyorum. Bu oyuncular için çok önemli çünkü eğer kafanızda bir soru varsa, problem yaşıyorsanız ve konuşacak birini arıyorsanız size zaman ayırıyor. Ayrıca sonuçlar da çok önemli. İlk yarıda iyi sonuçlar elde ettik, Avrupa Ligi’nde tur atladık. Umuyorum sezonu başarılı bir takım olarak tamamlarız. Geçen yıldan daha iyi bir sonuç alırız.