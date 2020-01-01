ÖZEL RÖPORTAJ | Afriyie Acquah: Süper Lig, Serie A'ya göre daha güçlü ve zor bir lig

Yeni Malatyaspor'un yıldız orta sahası Afriyie Acquah, Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.

ÖZEL RÖPORTAJ | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz & Onur Özgen @ozgenonur

Süper Lig ekiplerinden 'un yıldız futbolcusu Afriyie Acquah; günlerini, en çok etkilendiği teknik direktörü ve Sergen Yalçın'la ilgili düşüncelerini Goal Turkiye ve Mackolik'e anlattı.

Yeni Malatyaspor ismini duyduğunda ilk ne hissettin? Transfer olduktan sonra kulübe olan düşüncelerin değişti mi?

Başkan beni aradığında çok heyecanlanmıştım. ’den birçok kulüp beni istiyordu. Afrika Kupası’ndan sonra teklifler geldi. Özellikle bir arkadaşımdan bilgiler aldım. Yeni Malatyaspor’u araştırdım ve burayı seçtim. Yeni Malatyaspor’un hedefleri olan iyi bir kulüp olduğunu söylediler; ben de buraya geldim.

Kamuoyu tarafından İtalya Serie A, Avrupa’nın 5 büyük ligi arasında Süper Lig’e en çok benzetilen lig. Bu konu hakkında neler düşünüyorsun?

Türkiye’ye gelmeden önce Süper Lig’de rahat oynayacağımı düşünmüştüm. Ancak buraya geldiğimde öyle olmadığını gördüm; çok zor bir lig. İtalya’da teknik direktörün söylediklerini birebir yapmak zorundasınız. Sürekli taktiğe bağlı kalıyorsunuz. Türkiye’de de benzer bir durum var. Burada herkes 90 dakika boyunca koşuyor. Maç boyunca oyuncular 11 bin, 12 bin, 13 bin metre koşmuş oluyor. İtalya’da oyuncuların 90 dakika boyunca koştuğunu söyleyemem. Süper Lig, Serie A’ya göre daha güçlü ve daha zor bir lig.

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde “Benim çalıştırdığım takımlar daha ofansif oynar ama aslında bu oyun Türkiye için doğru oyun değil. Biz de Yeni Malatyaspor olarak deplasmanlarda artık daha defansif oynayacağız.” şeklinde bir açıklama yaptı. Sen de defansif bir lig olan İtalya Serie A’dan geldin. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun?

Bu konuyla ilgili hocamızla birebir görüşme yaptım. Kendisini haklı buluyorum. İyi hücum yapan bir takımız. Hücum hattımız süratli oyunculardan kurulu ama ben savunmanın daha önce geldiğini düşünüyorum. Özellikle oynadığım son 4 maçta bunu yapmaya çalıştık. Öncelikle savunma güvenliğinin alınması gerekiyor. Öne geçtiğimiz maçlarda, bireysel hatalar nedeniyle istemediğimiz goller yiyip puan kayıpları yaşadık. Hocamızın dediğini dinlersek savunmamızı sağlama aldıktan sonra yaratıcı oyuncularımızla gol bulabiliriz.

Kariyerinde Mazzarri, Nagelsmann, Mihajlovic ve Ventura gibi önemli teknik direktörlerle çalıştın. Sana en çok katkı veren veya en etkilendiğin antrenör kimdi?

Bu isimler arasında bende en çok iz bırakan Mihajlovic. Çok sert bir hocaydı. Maçtaki en ufak bir hatanızda sizle kavga edebilirdi. Bu yüzden onunla karşı karşıya gelmemek için bütün maçlara çok konsantre oluyorduk.

Sergen Yalçın Türkiye’de geleceği parlak bir antrenör olarak görülüyor. Sergen Yalçın’ı daha önce çalıştığın antrenörlerle kıyasladığında ne gibi farklılıkları veya benzerlikleri var? Bu antrenörler arasında nasıl konumlandırırsın?

Türkiye’ye gelmeden önce Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı takımların maçlarını izlemiştim. Ofansif olduğunu biliyordum. Bu anlayışı bize aşıladı. Futbolculuk kariyerinde de 10 numara pozisyonunda oynadığı için antrenörlük anlayışı da hücum ağırlıklı. İtalya’da kendi yaratıcılığınızı kullanmanıza pek izin vermezler. Ancak Sergen Hocamız bize hücum yaparken kendi hayal gücünüzü kullanın, içinizden ruhunuzdan ne geliyorsa katın diye direktifler veriyor. Bu da bizim için çok hoş bir şey. Sergen Hoca’yı diğer isimlerden ayıran en önemli özellik bu.

Bazı antrenörler taktisyenlikleriyle, bazı antrenörler ise oyuncularla kurduğu ilişkilerle ön plana çıkıyor. Sergen Yalçın’ı hangi özellikleriyle ön plana çıkarırsın?

Hem taktisyenlik açısından iyi bir hoca hem de bizi iyi motive ediyor. Kötü oynadığımız maçlardan sonra bile bizimle sakin bir şekilde konuşup hangi hataları yaptığımızı gösteriyor ve bir dahaki maçta bunların olmaması gerektiğini söylüyor. Bu da bizi daha çok motive ediyor.

’da Adem Ljajic ile birlikte oynadın. Onun hakkında neler söylemek istersin?

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Sivil hayatımızda da evlerimiz yakındı. İyi bir ilişkimiz vardı. İyi bir karaktere sahip, iyi bir insan. Çok kaliteli bir futbolcu. Nasıl şut çekmesi gerektiğini ve nasıl asist yapması gerektiğini biliyor. Golden çok asisti düşünen bir oyuncu. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında bile asist yapmak için takım arkadaşını arıyor. Çok kaliteli bir insan.

Ljajic, Serie A’dayken daha çok sol kanatta oynuyordu. Türkiye’de ise 10 numaraya evrildi. Sana göre Ljajic, iyi bir sol kanat oyuncusu mu? Yoksa 10 numarada daha mı iyi?

Torino’da iki pozisyonda da oynadığı maçlar vardı. Serie A’da pozisyonların sürekli değişebildiği bir anlayış var. Asıl yerinin 10 numara olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş’ta da yerini bulmuş.