ÖZEL | Roberto Carlos: Messi adına üzülüyorum

Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos, Lionel Messi'nin milli takımdaki şanssızlığına değindi.

Roberto Carlos, 'nin ile yakaladığı başarıyı 'de yakalayamamasına üzüldüğünü belirtti.

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Messi, 10 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 5 Ballon d'Or kazanmasına rağmen Arjantin Milli Takımı ile henüz bir başarı elde edemedi.

Ancak Brezilyalı efsaneye göre Arjantin, Copa America'da favoriler arasında yer alıyor. Roberto Carlos, Goal'e yaptığı açıklamada, "Messi harika bir oyuncu. Onun adına üzülüyorum çünkü Barcelona'da olduğu gibi Arjantin'de başarılı olamadı. Eski oyuncular ve şimdiki yıldızlar arasında çok fazla hayranlık duyulan biri." ifadelerini kullandı.

Copa America, 14 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında, ’nın 5 farklı şehrinde düzenlenecek.