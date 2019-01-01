ÖZEL | Roberto Carlos: Hazard, Real Madrid'e her şeyi kazanmaya geldi

Bir dönem ülkemizde forma giyen ve teknik direktörlük görevinde bulunan Roberto Carlos, Real Madrid ve Eden Hazard hakkında açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos, 'in Eden Hazard transferini değerlendirdi.

Real Madrid'in unutulmaz oyuncusu Carlos, Goal'e verdiği demeçte Belçikalı futbolcunun Real Madrid'e her şeyi kazanmaya geldiğini söyledi:

"Hazard, her şeyi kazanmak isteyen yüksek seviyede bir futbolcu. Şampiyonlar Ligi, ve Kral Kupası. Hepsini kazanmak isteyecektir. Luka Jovic de harika bir oyuncu. Ona Real Madrid'de başarılar dilerim."

"Önce La Liga sonra Şampiyonlar Ligi"

Bir dönem forması giyen ve 'da teknik direktörlük görevini yürüten 46 yaşındaki Brezilyalı, Real Madrid'in önümüzdeki sezon toparlanması gerektiğini belirtti ve ekledi:

"Geçtiğimiz sezon beklendiği gibi olmadı. Ancak bunları unutmalıyız. Kazanmak her zaman zordur. Önce La Liga'yı sonra Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya odaklandığımızda diğer kulvarları unutuyoruz."

"Eğer Madrid'in teknik direktörü olsaydım..."

Brezilyalı futbolcu, "Eğer Real Madrid'in teknik direktörü olsaydım çok fazla değişim yapmazdım. Bu takım son yıllarda çok fazla şey kazandı ve çok fazla şey kazandığınızda takımı bir araya getirmeli ve onları yeni hedefler için motive etmelisiniz." ifadelerini kullandı.