ÖZEL - Roberto Carlos: "Cristiano ve Messi, Ronaldo ile kıyaslanamaz"

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Roberto Carlos, Goal'e konuştu...

Bir dönem forması da giyen, futbolu bıraktıktan sonra ve Akhisarspor'da teknik direktörlük de yapan'in Brezilyalı efsane ismi, milli takımdan arkadaşı olan bir başka efsane isim'nun , veya Neymar ile kıyaslanamayacağını düşünüyor.

Goal'e özel açıklamalarda bulunan Roberto Carlos, Milli Takımı'nın yanı sıra Real Madrid'de de beş yıl boyunca takım arkadaşlığını yaptığı Ronaldo'yu anlatırken, "Ronaldo anrenmanlarda bile fark yaratırdı. O en iyisiydi. Bir daha asla onun gibisi gelmeyecek. Ne Neymar, ne Messi ne de Cristiano... Ronaldo çok özeldi." dedi.

Kendilerinin döneminde günümüze göre futbolda daha zor gol atıldığını savunan Roberto Carlos, şöyle devam etti: "O dönemlerde savunma oyuncuları daha güçlüydü ve hücumcular da bugün olduğu hakemler tarafından kadar korunmuyordu. Ama Ronaldo buna rağmen her şeyi yapabiliyordu."

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2002 Dünya Kupası şampiyonluğundan sonra Ronaldo'nun Real Madrid'e transfer olduğunda sakatlık sorunları nedeniyle insanların kafalarında soru işaretleri olduğunu hatırlatan Carlos, "Çıktığımız ilk maçta 'e iki gol atmıştı. Onun ne kadar inanılmaz bir oyuncu olduğunu biliyordum ama Madrid'deki birçok futbolsever bunun farkında değildi. İnsanları şaşırttı. 80 bin taraftarın onu izlerkenki mutluluğunu ve ne kadar şaşkın olduklarını hatırlıyorum" diye konuştu.

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'Los Galacticos' yılları

11 yıl boyunca Real Madrid forması giyen Roberto Carlos, 'Los Galacticos' olarak anılan yıldızlar topluluğu kadrodan ise şöyle bahsetti: "Kulüpte harika bir atmosfer vardı. Kadroda çok büyük oyuncular olsa da müthiş bir uyumla çalışıyorduk. Hepimiz harika bir arkadaş grubuyduk, halen de öyleyiz. Real Madrid, egoların üstündedir. Kulübün sahip olduğu büyüklük ve kültür, böylesine önemli oyunuları bir arada toplayabilmişti ve herkesin bu kültüre uyum sağlamaktan başka çaresi yoktu." dedi.

"David Beckham evimden çıkmazdı!"

O dönem soyunma odasında herkesin İspanyolca konuşmak zorunda olduğunu anlatan Roberto Carlos, şöyle devam etti: "İspanyolca'dan çok Portekizce konumayı tercih eden tek kişi David Beckham'dı çünkü benim evimden çıkmazdı! Ronaldo ve benimle çok yakındı. O nedenle Portekizce'yi İspanyolca'dan daha iyi biliyor."

"Zidane çok konuşmazdı ama..."

Real Madrid'in futbol elçisi olarak görev yapan Roberto Carlos, Zinedine Zidane'ın futbolculuk yıllarından sonra teknik direktör olarak da başarılı olmasına şaşırmadığını anlatırken, "Zizou, dünynın bir numarası olarak gelmişti. Çok konuşan biri değildir, o sahadaki futboluyla konuşurdu. Bir sanatçı veya bir balet gibiydi. Tüm zamanların en iyi oyuncularından birisi olduğuna şüphe yok. Şu an da dünyanın en iyi teknik adamlarından birisi. İnsanı olarak da harika birisidir. Oyuncularla iyi ilişkiler kurar ve Real Madrid'in kültürünü de yakından biliyor. Oyuncular için onunla çalışmak çok kolaydır." ifadelerini kullandı.