ÖZEL | Richard Dunne: Manchester City, önümüzdeki 10 yıla hakim olmak istiyor

Manchester City'nin eski yıldızı Richard Dunne, Maviler'in tüm kupalara sahip olmak istediğini ve bunun 10 yıllık bir plan olduğunu söyledi.

'nin eski futbolcusu Richard Dunne, Goal'e özel açıklamalarda bulundu.

Maviler'in yarıştığı tüm kupaları kazanmaya çalıştığını söyleyen Dunne, "Amaç, önümüzdeki 10 yıl boyunca hakimiyet kurmak. Ellerinden gelen her şeyi kazanmaya çalışıyorlar. Bunun Manchester City için kısa vadeli bir plan olmadığına emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ve gibi köklü bir kulüp olmanın zaman aldığını söyleyen İrlandalı, "Guardiola'nın asıl hedefinin Manchester United'ın 20 Premier Lig şampiyonluğunu yakalamak olduğunu düşünüyorum." dedi.

Oyuncuların bu konuda istekli olduğunu söyleyen Dunne, "Geçtiğimiz Ağustos ayında tüm futbolcular Dünya Kupası'ndan erken döndü. Kupalar kazanmak için ne kadar istekli olduklarını buradan anlayabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Dunne, City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunu ise şu ifadelerle değerlendirdi:

"Takımdaki bütün oyuncuların iyi durumda olduğunu görüyorum. Bu sene, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları için ideal bir sene olabilir. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde hata yapmanı bekleyen birçok iyi ekip var."