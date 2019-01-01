ÖZEL | Real Madrid'in transfer listesinin başında Paul Pogba var

İspanyol devi, Manchester United'ın Fransız orta sahasını istese de transfer için acele etmeyecek.

'in yaz transfer dönemindeki ana hedeflerinden Paul Pogba, Christian Eriksen'in önüne geçti.

Mor-beyazlı kulüp, 'ın yıldızına büyük ilgi gösterse de Zinedine Zidane'ın büyük bir hayranı olduğu Pogba'nın transferi daha öncelikli bir hâl kazandı.

Öte yandan Real Madrid, Pogba'yı transfer etmeden önce kadrosunda Fransız yıldıza yer açmaya çalışacak.

Pogba, Pazar günü yaptığı açıklamada, 'da üç yıldır sürdürdüğü ikinci dönemini sonlandırmaya hazır olduğunu söylemiş ve şunları eklemişti: "Geçtiğimiz sezon, en iyi sezonumdu. Şu an ise başka bir yerde yeni bir meydan okuma için iyi bir zaman."

Pogba'nın yaptığı bu açıklama sadece Real'in değil eski takımı 'un da dikkatini çekti.

şampiyonu, eski yıldızını 'ya geri döndürmek için 130 milyon euro ilâ 140 milyon euro arasında olması beklenen resmi bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Kulübün futbol direktörü Fabio Paratici de Perşembe günü yeni teknik direktör Maurizio Sarri'nin imza töreni esnasında yaptığı açıklamada Pogba'ya hayranlığını doğruladı: "Pogba birinci sınıf bir oyuncu ve onu kesinlikle seviyoruz."

Yine de Real Madrid, Pogba'yı transfer etmesi beklenen favori takımlardan biri olmaya devam ediyor. Fakat şu ana kadar Eden Hazard, Rodrygo Gomes, Eder Militao ve Ferland Mendy için 380 milyon dolar harcayan kulüp, Pogba'yı Bernabeu'ya getirmeye çalışmadan önce dikkatini oyuncu satışlarını yöneltmiş durumda.

Nitekim, Goal'ün daha önce haberini yaptığı gibi, Zidane 9 Temmuz'daki sezon öncesi hazırlıklarından önce 13 oyuncuyla yolların ayrılmasını istiyor.

Real'in en çok göndermek istediği oyuncu ise Gareth Bale. United da Bale'e uzun yıllardır imza attırmaya istekli olsa da Ole Gunnar Solskjaer, geleceğe dönük bir takım kurmayı amaçlıyor. Bu açıdan Bale'in Pogba'yla takasta kullanılması muhtemel görünmüyor.