ÖZEL | Real Madrid Raphael Varane'ı satma kararı aldı

İspanyol devi kontratının son senesine giren ve yeni sözleşme imzalamak istemeyen Fransız yıldızı bedelsiz kaybetmemek için, bu yaz satacak.

Sergio Ramos ile sözleşme uzatmayan ve PSG'ye transfer olan efsane oyuncunun yerini Bayern Münih'ten David Alaba ile dolduran Real Madrid savunma hattındaki bir diğer önemli ismi Raphael Varane'ın da takımdan ayrılmasını bekliyor.

Oyuncuyu Ramos gibi bedelsiz kaptırmak istemeyen İspanyol ekibi bu yaz gelecek teklifleri bekliyor.

Fransız yıldızın kontratının son senesine girmesi ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması nedeniyle gelecek teklifleri kabul etme kararı alan Real Madrid yönetimi, şimdi başta oyuncuya yakın bir ilgi gösteren Manchester United'dan olmak üzere gelecek teklifleri kabul etmeyi bekliyor. Varane'nin de takıma para kazandırarak, iyi şartlarda ayrılmak istediği kaydedildi.

Goal'den Mario Cortegana'nın haberine göre önümüzdeki günlerde 28 yaşındaki Fransız oyuncu için resmi teklifini iletecek olan Manchester United'ın bu transferi birkaç hafta içerisinde noktalaması bekleniyor.

Varane İngiliz devine gitmesi halinde İngiliz oyuncu Harry Maguire ile birlikte stoper ikilisini oluşturacak.

Ancelotti kalmasını istiyor

Real Madrid ile yeni sözleşme imzalaması halinde United'da kazanacağından daha fazla para kazanacak olan dünyaca ünlü savunma oyuncusunun ayrılık nedeni ise para değil. Kariyeri için farkı bir meydan okumaya ihtiyaç duyan Varane bu nedenle değişimi arzularken, büyük bir olasılıkla Manchester United'dan gelecek teklifi kabul edecek.

Öte yandan Real Madrid'in başına geçen ve İspanyol ekibinde ikinci dönemini geçirecek olan Carlo Ancelotti ise kendisiyle aynı menajerlik şirketinin oyuncusu olan Varane'ın takımda kalmasını ve ikinci döneminde takımın liderlerinden biri olmasını istiyor.

Marcelo ve Karim Benzema'nın ardından takımın üçüncü kaptanı olan Varane'nin ilerleyen yıllarda takım kaptanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

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