ÖZEL | Rangers, Hagi'nin bonservisini alıyor

Glasgow Rangers, Genk'ten kiraladığı Ianis Hagi'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.

efsanesi Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, kadrosunda kalıcı gözüküyor.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre İskoç ekibi Rangers, Genk'ten yarım sezonluğuna kiraladığı 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 4.5 milyon sterlin değerindeki satın alma opsiyonunu kullanacak.

ve 'nun Hagi ile ilgilenmesinin ardından Rangers'ın böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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Teknik direktör Steven Gerrard ve ekibi tarafından çok beğenilen Hagi, Rangers forması ile toplam 12 maçta 3 gol 2 asistlik performans gösteri. Romanya Milli Takımı ile de 10 kez maça çıkan Hagi, satın alma opsiyonunun ödenmesi durumunda kulüp tarihindeki en pahalı 10 transfer arasına girecek.