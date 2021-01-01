ÖZEL | "Rachid Ghezzal'in Türkiye'de başardıkları Cezayirliler için bile şaşırtıcı"

Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Rachid Ghezzal, 2020/2021 sezonunda Süper Lig'in fark yaratan ismi oldu.

Beşiktaş 'ın sezon öncesi İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City 'den kiraladığı Rachid Ghezzal , performansıyla futbolseverleri adeta büyülüyor.

Goal Fransa'nın Cezayirli editörü Naim Beneddra, Süper Lig'in asist kralı Ghezzal'ın performansını değerlendirdi.

Naim Beneddra neler söyledi?

Beneddra, Ghezzal'ın Süper Lig'de başardıklarının sürpriz olduğunu belirtti.

"Fiorentina ve Leicester City'deki başarısız dönemlerinden sonra, bu sezon Türkiye'de başardıkları, hem Cezayirliler için hem de onu uzun zamandır takip edenler için bile şaşırtıcı.

"Süper Lig'de daha önce Sofiane Feghouli gibi başarılı oyuncular olsa bile Cezayirliler, Ghezzal'ın yabancı bir ligde başarılı olmasına alışkın değiller.

"Bu nedenle, 28 yaşındayken kariyerinin yönünü, niteliklerine uygun bir lige çevirdiğini görmek hoş bir sürpriz. Lyon'daki en iyi yıllarının seviyesine yeniden geliyor.

"Fransa'da Monaco forması giyerken de zorluklar yaşadı. Lyon'dan beri pek tatmin edici olmadığını söyleyebiliriz.

"Tekniği sorgulanmadı, sadece zihni. Zor zamanlardan geri dönme yeteneği... Şimdi bunlarla ilgili eleştirilere yanıt verebiliyor.

"Ghezzal'ın bu çok iyi sezonu Cezayir Milli Takımı için de çok iyi bir haber. 2015 yılından beri milli takım için vazgeçilmez olamadı.

"Beşiktaş'taki performansı ve geçen ay Zambiya ile oynanan maçta gösterdiği performansla birlikte Riyad Mahrez için iyi bir yedek olabilir. Bu rol için Cagliari'den Adam Ounas ile yarışıyor."

Rachid Ghezzal bu sezon ne yaptı?

Beşiktaş'ta beş gol ve 16 asistle muhteşem bir sezon geçiren Ghezzal toplamda 21 gole direkt etki etti.

Süper Lig'in asist krallığı koltuğunda oturan Cezayirli oyuncu, Avrupa'nın beş büyük ligiyle kıyaslandığında ise 17 asistle oynayan Thomas Müller'i takip ediyor.

28 yaşındaki oyuncu 2010/2011 sezonundan beri bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan isim konumunda yer alıyor.

Ghezzal'ın dışında, 2013/14 sezonunda Sivasspor'dan Cicinho, 2016/17 sezonunda Galatasaray'dan Wesley Sneijder ve 2017/18 sezonunda Başakşehir'den Edin Visca, 15'er asistle bir sezonda en fazla asist yapan isimlerdi.

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