ÖZEL | PSG, Neymar için Coutinho ve Semedo'yu istiyor

Neymar'ın Barcelona'ya çıkmaza girmişken Paris Saint-Germain, Katalan ekibine istek listesini iletti.

222 milyon euro karşılığında 'dan 'e transfer olarak futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olan Neymar'ın Camp Nou'ya dönüş kapısı aralandı.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre PSG, Neymar karşılığında Barcelona'dan 50 milyon euro nakit paranın yanı sıra Philippe Coutinho'yu ve Nelseon Semedo'yu istiyor.

Antoine Griezmann'ın transfer edilmesiyle takımdan gönderilmesi gündeme gelen ve Premier Lig'e döneceği konuşulan Coutinho'nun daha önceden PSG'ye gitmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Eski takımına geri dönmek konusunda çok istekli olan Neymar, Paris ekibi ile Süper Kupa maçında 'e karşı forma giymemişti.