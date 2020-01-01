ÖZEL | PSG ile Alex Telles arasındaki görüşmeler devam ediyor

Paris Saint-Germain ile Porto arasında Alex Telles görüşmeleri devam ederken henüz bir anlaşmaya varılmadığı öğrenildi.

PSG, 'nun sol beki Alex Telles'i kadrosuna katmak için görüşmelere devam ediyor.

basınından A Bola transferin büyük oranda tamamlandığını ve Telles'in 25 milyon euro'ya PSG'ye kadrosuna katılacağını duyurdu. Ancak Goal'ün öğrendiği bilgilere göre iki ekip arasındaki görüşmeler halen devam ediyor ve anlaşma henüz tamamlanmadı.

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Bu yaz takımdan ayrılacak olan Layvin Kurzawa'nın yerine düşünülen Alex Telles için sportif direktör Leonardo'nun Porto yetkilileriyle görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığı öğrenildi.

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Bu transferin gerçekleşmesi durumunda , 2016 yılında 6.5 milyon euro’ya Portekiz ekibine sattığı Brezilyalı sol bekten anlaşma gereği satış kârından %10 pay alacak.

Böylelikle sarı kırmızılı kulübün kasasına Telles'in PSG'ye satışından 1.8 milyon euro'luk bir para girişi olacak.