ÖZEL | PSG ile Alex Telles arasındaki görüşmeler devam ediyor
PSG, Porto'nun sol beki Alex Telles'i kadrosuna katmak için görüşmelere devam ediyor.
Portekiz basınından A Bola transferin büyük oranda tamamlandığını ve Telles'in 25 milyon euro'ya PSG'ye kadrosuna katılacağını duyurdu. Ancak Goal'ün öğrendiği bilgilere göre iki ekip arasındaki görüşmeler halen devam ediyor ve anlaşma henüz tamamlanmadı.
Bu yaz takımdan ayrılacak olan Layvin Kurzawa'nın yerine düşünülen Alex Telles için sportif direktör Leonardo'nun Porto yetkilileriyle görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığı öğrenildi.
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, 2016 yılında 6.5 milyon euro’ya Portekiz ekibine sattığı Brezilyalı sol bekten anlaşma gereği satış kârından %10 pay alacak.
Böylelikle sarı kırmızılı kulübün kasasına Telles'in PSG'ye satışından 1.8 milyon euro'luk bir para girişi olacak.