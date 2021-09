ÖZEL | Portekiz Ligi'nin cazibesi nereden geliyor?

Portekiz 10 milyonluk nüfusuyla dünya futboluna yön vermeye devam ediyor. Peki bu ligin, hocalarının ve oyuncularının cazibesi nereden geliyor?

Geçtiğimiz hafta Salernitana dönüşü trende mutlu bir şekilde pizza yiyen o adamın son 20 senesi büyük varoluşsal sancılar ve meydan okumalar içerisinde geçti. Tüm bunlar, temelde bir değişime öncülük edip sonrasındaki süreçleri "iyi yönetme" gibi zorluklar da içeriyordu. 2000'lerin ilk yıllarında Avrupa futbolundaki değişimi İber yarım adasından başlatan kişi Jose Mourinho; Bobby Robson ve Van Gaal ile geçirdiği Sporting ve Barcelona yıllarının ardından tek başına yola devam etti. Portekizli iyi savunma yapan ve atağa hızlı çıkan takımlar yaratarak önce dikkat çekti, ardından ülke futbolunda, en sonunda da Avrupa futbolunda büyük bir etki bıraktı. Bugün set savunmalarını aşmak -eğer Guardiola dehasına ve imkanlarına sahip değilseniz- oldukça zor. Oyuncular teknikleri bir yana, her zamankinden daha hızlı ve atlet olmak zorundalar. Tıpkı Portekiz Ligi'ndeki gibi...

Her geçen sezon daha zor maçların oynandığı, en zayıf takımın bile lidere büyük sorunlar çıkarabildiği bu ligin cazibesi, çoğu Brezilya ya da Afrika kökenli atlet ve güçlü oyuncuların varlığıyla başka bir boyut kazandı. Tek bir farkla. Bu oyuncular aynı zamanda oyuna dair daha çok bilgi sahibi. The Guardian'dan Andy Brassell'e konuşan Benfica 19 yaş altı takımının koçu Luis Araújo "Her zaman yetenekli oyuncularımız oldu" diyor, "ancak oyuncuların oyun anlayışını geliştirdik." Oyunculardaki bu mental gelişimin sebebi öncelikle iyi antrenörlerin yetiştirilmesi. Son 20 senede ligin çok sayıda teknik direktör ihraç etti Portekiz Ligi. Leonardo Jardim, André Villas-Boas, Paulo Fonseca, Nuno Espírito Santo bunlardan sadece bazıları.

Luis Araújo antrenör yetiştirmek için çok iyi bir sistemleri olduğunu ifade ediyor. "Burada koçların konuşması için daha çok zaman var, bu yüzden her zaman diğer koçlarla birlikteyiz ve onlardan çok şey öğreniyoruz. Bu bizim tutkumuz, ancak uyum sağlama kapasitemizle de ilgili çünkü Portekiz çok fazla kaynağa sahip bir ülke değil. Benfica'da tabii ki böyle değil. Ancak bazı yerlerde harika sahalara ve harika tesislere sahip değilsiniz, bu yüzden her zaman adapte oluyor ve oyuncularımızı ve oyunumuzu nasıl geliştirebileceğimizi düşünüyoruz."

Rúben Dias ve Bruno Fernandes geçtiğimiz yıl Premier Lig'i domine etti. Nuno Santo Tottenham'a geçti, yerine Bruno Lage getirildi. Bundesliga'da Andre Silva Eintracht Frankfurt formasıyla 28 gol attı. Sporting 19 sene sonra kulübü şampiyonluğa taşıyan Ruben Amorim için 10 milyon euro ödedi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Tuchel tek mağlubiyetini Conceiçao'nun Portosu'ndan aldı.

Futbol Akademi Scouting Portekiz sorumlusu Fidel Baran Öztürk de Portekizlilerin yatırımını doğru yere yapmanın karşılığını aldığını ve almaya da devam ettiğini söylüyor.

"Porto’nun da dahil olduğu bu üç büyük takımın müthiş bir oyuncu tarama sistemi var. Şu an ligde oynayan yerli oyuncuların hemen hemen hepsi bu üç takımın birinde altyapı eğitimi görmüş durumda. Portekiz doğru yere yatırım yaparak tepeden çözüm bulmaya değil; tavandan, oyuncuyu eğitecek insandan, antrenörden eğitime başladı ve bunun meyvelerini çeşitli şekillerde topladı. Hem üst düzey oyuncular hem de antrenörler daha büyük liglere transfer olmaya başladılar. "

Türkiye de son 10 yılda birçok Portekizli oyuncunun geldiği bir ülke. Quaresma, Simao, Pepe, Nani gibi yıldız oyuncuların transferleri fazlasıyla ses getirmişti. Son dönemde ise Portekiz Ligi'nden yapılan oyuncu transferleri giderek arttı. İki sezon önce Süper Lig'de Brezilyalılardan sonra en çok tercih edilen Portekizli (Portekiz Ligi'nden gelen diğer yabancılar hariç) sayısı 15'di. Ve hemen her sezon birçok takım Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın kadrosunda değerlendirmeyeceği oyuncuları listesine alıyor.

Son olarak Vitor Pererira'nın gelişinin ardından Portekiz Ligi'ndeki arayışlarını artıran Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonu Portekiz 2. Ligi'nde geçiren Miguel Crespo hamlesi de istenen etkiyi verdiği takdirde bu pazarın Türkiye'deki kulüpler için Brezilya pazarı kadar cazip hale gelmesi bekleniyor. Portekiz Ligi'nde futbolcuların ödediği vergilerdeki artışa dikkat çeken Fidel Baran Öztürk bu sorunun, maaşların son derece düşük olduğu bir yerde daha da büyük bir soruna dönüştüğünü bu nedenle de oyuncuların daha çok maaş verebilen Türkiye gibi liglere gelmeye başladıklarını söylüyor.

Portekiz Ligi önümüzdeki sezon da yetiştirdiği ve ihraç ettiği oyuncular ve teknik direktörlerle ses getirmeye devam edecek gibi duruyor.