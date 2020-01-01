ÖZEL | Pep Guardiola: Kariyerim boyunca karşılaştığım en zorlu rakip Liverpool

Manchester City'nin teknik direktörü, Premier Lig'deki rakibine övgü dolu sözler söylerken, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçını değerlendirdi.

Hiç şüphe yok ki Pep Guardiola, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. Katalan teknik adam , ve ile birlikte kazanabileceği bütün turnuvalarda şampiyonluğa ulaştı.

Birkaç gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak Pep Guardiola, DAZN'a özel açıklamalarda bulundu.

Kendinizi "oyun değiştirici" olarak tanımlıyor musunuz?

Ben öyle düşünmüyorum. Antrenörlerimden, oyuncularımdan çok şey öğrendim. Ben sadece takımıma maç kazanmak için yardımcı olmak istiyorum.

Siz Premier Lig'e geldikten sonra ligdeki pas sayısı arttı. Tarzınız diğer teknik adamları etkiliyor diyebilir miyiz?

Premier Lig'de çok sayıda iyi teknik direktör var. Ben İngiltere'ye veya 'ya geldiğimde ülkedeki herhangi bir şeyi değiştirmek istemedim. İngiltere'nin kendi tarzı var. Ben biraz daha direkt oyunu tercih ediyorum. 80'ler ve 90'larda çamur sahalarda oynanan Premier Lig maçlarının büyük bir hayranıydım. Buraya gelen değişik kültürlerden birçok teknik direktör, İngiltere'deki futbolu güzelleştirdi.

Jürgen Klopp ve , karşılaştığınız en zorlu rakip mi?

Kesinlikle evet. Hem bu sezon hem de geçen sezon yarıştığımız Liverpool, bütün kariyerim boyunca karşılaştığım en zorlu rakip. Bütün rekorları alt üst ettiler. Eğer onlara sizi domine etme izni verirseniz, sizi kendi sahanıza hapsediyorlar ve sahanızdan çıkmanıza izin vermiyorlar. Stratejilerini uygulama konusunda son derece güçlüler. Oyuncuların hepsi büyük bir mental güce sahip. Her zaman söylediğim gibi Real Madrid, benim daha iyi bir teknik direktör olmama büyük yardım etti. Mourinho ve Pellegrini gibi teknik direktörlerin yönettiği Real Madrid ile çok zorlu maçlar oynadık. İngiltere'ye ilk geldiğim zamanlarda Real Madrid, Liverpool'dan daha güçlüydü. Şimdi ise Liverpool, kariyerimde karşılaştığım en güçlü rakip.

Salgından sonra futbol nasıl bir hal alacak?

Maçlarımızı oynayabiliyoruz. Sadece taraftarlar stadyuma gelemiyor. Bu futbolun için bir sorun değil; mağazalar, restoranlar, çalışan insanlar, kütüphaneler için bir sorun. Bütün sektörler yeni şartlara adapte olmaya çalışıyor. Biz şikayet etmiyoruz çünkü herkes aynı durumda. Salgın henüz sona ermedi ve bu durum ekonomiyi etkilemeye devam edecek. Sağlık çalışmalarının bir çözüm yolu bulmasını beklemek zorundayız.

David Silva'nın yerini nasıl dolduracaksınız?

Onun oyun kalitesine ve çözüm yeteneğine sahip bir oyuncu transfer ederek... David Silva eşsiz ve özel bir oyuncuydu. Saha içerisindeki görüşü inanılmazdı. Kimsenin görmediği boşlukları bulurdu. Birlikte geçirdiğimiz dört yıl boyunca beni en çok şaşırtan şey, onun futbol oynarken büründüğü rekabetçi kimliği oldu.

Hangi Zidane'a hayransınız: Oyuncu olan mı? Teknik direktör olan mı?

İkisine de... Onunla birlikte futbol oynamayı çok seviyordum. Onun içinde bulunduğu Milli Takımı karşısında oynamak büyük bir şanssızlıktı. Birlikte iyi ve kötü zamanlarımız oldu ama ben mutluyum. O Real Madrid'de olduğu için benim bu söylediklerime insanlar inanmayabiliyor. Ancak o futbol için çok iyi işler yaptı. Teknik direktörlük döneminde de yapmaya devam ediyor. Üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İki kez de Barcelona'nın domine ettiği bir dönemde şampiyonluğu elde etti.

Real Madrid karşınızda şansınızı nasıl görüyorsunuz?

İlk maçta iyi bir sonuç aldık. Avantajımız var ama bu avantajın çok büyük bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Onlar bu organizasyonda nasıl oynaması gerektiğini çok iyi biliyor. Real Madrid'e karşı taktiğimizde bir değişiklik yapmayacağız. Onları şaşırtmayı düşünmüyoruz.

Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın sizin için anlamı ne?

Öncelikle kazanmamız gerekiyor. Bu duyguyu kestiremiyorum çünkü Manchester City ile bu başarıyı elde edemedim. Hep denedim, bu sene de deneyeceğim. Ancak diğer kulüplerle kazandığımdan daha özel olmayacaktır. Sporda kazandıklarınızdan çok kaybettikleriniz vardır. Başarılı veya başarısız olduğum bir gecede uyumaya çalışırken sakin olmayı deneyeceğim. En iyi yol bu.