Ligue 1

ÖZEL | Pedro Mendes: Mbappe gibi bir oyuncuyu kontrol etmek zor

Goal
Son güncelleme
Yorum()
Kylian Mbappe, PSG 2020-21
Getty
PSG maçı öncesi konuşan Montpellier savunmacısı Pedro Mendes, Mbappe'yi durdurmanın zor olduğunu kabul ediyor.

Ligue 1'in 21. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint-Germain, bu akşam Montpellier'i konuk edecek. 

Montpellier savunmacısı Pedro Mendes, karşılaşma öncesi Goal'e konuştu.

Paris temsilcisinin yıldızı Mbappe'yi savunmanın zor olduğunu belirten Mendes, "Mbappe gibi bir oyuncuyu kontrol etmek her zaman zordur. Maç esnasında neler yapacağını tahmin edemiyorsunuz ve hızlı bir oyuncu. Onu iyi savunmak için belli bir yöntemim yok, takımla birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    30 yaşındaki savunmacı PSG'nin yeni teknik direktörü Pochettino hakkında da değerlendirmede bulundu.

    Mendes, "Teknik direktörünün kim olduğuna bakmaksızın PSG her zaman ligin büyük takımı. Pochettino Paris'e kendi fikirleriyle geldi. Bazı şeyleri değiştireceğini düşünüyorum. Ama bugün için konuşacak olursak takımın onunla çalışması için yeterli zamanı olmadı." şeklinde konuştu.

    PSG, Parc des Princes'de Montpellier'i bu akşam TSİ 23.00'de ağırlayacak.

    Kapat