ÖZEL | Pedro Mendes: Mbappe gibi bir oyuncuyu kontrol etmek zor

PSG maçı öncesi konuşan Montpellier savunmacısı Pedro Mendes, Mbappe'yi durdurmanın zor olduğunu kabul ediyor.

'in 21. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren , bu akşam 'i konuk edecek.

Montpellier savunmacısı Pedro Mendes, karşılaşma öncesi Goal'e konuştu.

Paris temsilcisinin yıldızı Mbappe'yi savunmanın zor olduğunu belirten Mendes, "Mbappe gibi bir oyuncuyu kontrol etmek her zaman zordur. Maç esnasında neler yapacağını tahmin edemiyorsunuz ve hızlı bir oyuncu. Onu iyi savunmak için belli bir yöntemim yok, takımla birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Daha fazla takım

30 yaşındaki savunmacı PSG'nin yeni teknik direktörü Pochettino hakkında da değerlendirmede bulundu.

Mendes, "Teknik direktörünün kim olduğuna bakmaksızın PSG her zaman ligin büyük takımı. Pochettino Paris'e kendi fikirleriyle geldi. Bazı şeyleri değiştireceğini düşünüyorum. Ama bugün için konuşacak olursak takımın onunla çalışması için yeterli zamanı olmadı." şeklinde konuştu.

PSG, Parc des Princes'de Montpellier'i bu akşam TSİ 23.00'de ağırlayacak.