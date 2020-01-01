ÖZEL | Paul Ripke: Klopp, futbolun George Clooney'si

Moda ve spor fotoğrafçısı Paul Ripke, Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'u Hollywood yıldızı George Clooney'e benzetti.

Jürgen Klopp, futboldaki başarısıyla George Clooney kadar şöhret oldu...

Ünlü Alman fotoğrafçı Paul Ripke, Goal özel röportajında 'un 52 yaşındaki teknik direktörü Jürgen Klopp ile ünlü Amerikan aktör George Clooney arasında bir benzerlik kurdu.

Formula 1 yıldızları Nico Rosberg ve Lewis Hamilton'ın şampiyonluk sezonlarını fotoğraflayan Ripke'nin şöhreti, 2014 Dünya Kupası'nda Milli Takımı'nın üstün başarısının karelerini çektikten sonra önlenemez bir yükselişe geçti.

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Sonrasında dünyanın dört bir yanındaki yıldız sporcuların ve atletlerin fotoğraflarını çekmeye başlayan Ripke'nin eserleri arasında 'dan Liverpool'a transfer olduğu dönemde Klopp da yer alıyordu:

"Jürgen Klopp'un başarısı apaçık ortada. Sanki Şampiyonlar Ligi'nden bile üst düzey bir ligde oynuyor; 'Dünya Şampiyonları Ligi' gibi bir şeyde. Klopp, futbolun George Clooney'si. Clooney aktörlükte hangi seviyedeyse Klopp da futbolda aynı seviyede yer alıyor."

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"Onun sosyal becerilerine hayran kalmıştım. Onunla sadece beş dakika görüşmüştüm ama iki gün sonrasında benimle şakalaştığını görünce çok şaşırmıştım. Ne giydiğimi bile hatırlıyordu."

"Liverpool'da çalıştığım zamanlarda Klopp'un yalnızca sıradan ve sıkıcı fotoğraflarını çekmek istememiştim. Beatles gibi Klopp'un da sokaklarda fotoğraflarını çekmek istedim. Böylesi çok çok daha iyi olurdu ama o istemedi."

"Daha önce başkalarına yaptığım gibi onu da kandırmaya çalıştım. Antrenman tesislerinin arka çıkışındaki sokağa bakan kapıyı açık bırakması için bir güvenlik görevlisiyle anlaştım. Tesislerin yanındaki sokak bir İngiliz şehri gibi görünüyodu ve bu da yeterliydi. Jürgen'i oraya götürdüm, aniden durup bana baktı ve 'Paul, ne yapmaya çalıştığını biliyorum, bunu aklından çıkar' dedi. Ne yapacağımı hemen anlamıştı. O anda bir futbolcunun saçma sapan konuştuğunu da hemen anlayabileceğini fark ettim. Klopp duygusal bir zekaya sahip. Az biraz da futboldan anlıyor işte!"