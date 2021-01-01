ÖZEL | Oscar Chelsea'ye dönebilir

Chelsea'nin eski yıldızı sözleşmesi sona erdiğinde yeniden Londra ekibi için oynayabileceğini söyledi.

Chelsea formasıyla Premier Lig'de iz bırakmayı başaran Londra ekibinin 2014-2015 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta sezona damga vuran isim olan Brezilyalı yıldız Oscar, eski takımının Avrupa'nın en büyüğü olmak için Manchester City'nin karşısına çıkacağı Şampiyonlar Ligi finalini takip edeceğini söyledi.

Oscar ne söyledi?

Kariyerini Çin ekibi Shanghai SIPG'de sürdüren Oscar, Goal'e yaptığı açıklamada yeniden Avrupa'ya dönebileceğinin de sinyallerini verdi:

"Yeniden Avrupa'da futbol oynamayı elbette düşünüyorum. Chelsea ile olan ilişkilerim her zaman devam etti. Hem kulübe hem de taraftarlara büyük bir sevgim var. Bu yüzden Çin'deki sözleşmem bittikten sonra Chelsea'ye dönmeyi elbette ki değerlendirebilirim."

"Fernandinho en iyilerden"

Premier Lig tarihindeki en iyi İngiliz oyuncunun kim olduğu sorusunu da cevaplayan Oscar, kendisini değerlendirmenin dışında tuttu:

"Bunu seçmek kolay değil. Geçmişte Premier Lig'de oynayan çok iyi Brezilyalı oyuncular vardı. Juninho Paulista bunlardan biriydi. Fernandinho çok uzun bi süredir Manchester City'de ve takımın en iyi döneminde büyük bir katkı sağladı. Her zaman iyiydi ve kesinlikle bu en iyilerden biriydi"

"Neymar "Ballon d' Or'u kazanacak"

Brezilya futbolunun şu an için en önemli ismi olarak görünen Neymar'ın Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi seviyesine çıkamamasını da değerlendiren Oscar, yıldız oyuncunun önümüzdeki yıllarda Ballon d' Or ödülünü kazanacağını söyledi:

"Ballon d' Or için yakın gelecekte Neymar'dan daha güçlü bir seçenek göremiyorum. Bence o hala Brezilya futbolunun en iyisi ve bu durum önümüzdeki üç veya dört yıl boyunca devam edecek."

De Bruyne'yi kesmişti

Chelsea'de oldukça etkileyici bir performans ortaya koyan Oscar, 2014-2015 sezonunda 28 Premier Lig maçında 6 gol ve 8 asistle oynayarak, Jose Mourinho yönetiminde elde edilen şampiyonlukta belirleyici bir rol oynamıştı.

Kevin De Bruyne ile aynı yaşta olan ve Belçikalı yıldızla birlikte 2013-2014 sezonunda Chelsea kadrosunda yer alan Oscar, Mourinho tarafından formanın teslim edildiği isim olunca, ligde sadece 133 dakika şans bulabilen De Bruyne, Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a gönderilmişti.

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