ÖZEL | Okan Buruk: Sezonun en büyük sürprizi Fenerbahçe

Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Goal Türkiye'ye açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in ilk yarısını 12 puanla son sırada tamamlayan ve ikinci yarının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, Goal Türkiye'den Oğuz Öztürk'e özel açıklamalarda bulundu.

İlk yarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Buruk, ligde kalıp kalayamacaklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Tabii ki ligin son bölümünde iyi oynadığımız bazı bölümler de vardı. Sezon başından bu yana da bazı şanssızlıklar yaşıyor. 12 puan gerçekten az. Takım istediği gibi gidebilseydi belki rahatlıkla 20 puanın üzerine çıkılabilirdi. Durumun da farkındayız ve iyi hazırlanıyoruz. Bazı planlamalar da yaptık. Kadroda düşündüğümüz ve düşünmediğimiz oyuncular var. Takviyelerle de ikinci yarıya iyi girmek istiyoruz. ilk yarıda gösterdiğimiz olumsuz tabloyu tam tersine çevirmek istiyoruz."

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş formalarını terleten Okan Buruk, ligin ilk 4 sırasında dört büyüklerden bir takımın olmamasını "Sürprizli bir sezon. Alt sıralarda Fenerbahçe'nin olması bu sezonun en büyük sürprizi. Anadolu takımları da üst sıralarda. Bu da takımların birbirlerine ne kadar yakın olduğunu gösteriyor." sözleriyle değerlendirdi.

Şampiyonluk yarışında en şanslı takımı Başakşehir olarak gören Buruk, "Başakşehir çok avantajlı. Kadro yapısı ve takviyeleriyle en büyük adayı Başakşehir olarak görüyorum." dedi.