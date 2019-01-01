ÖZEL | Okan Böke: Henüz istifayla ilgili kararımı vermedim

İstifa etmesi gündemde olan Galatasaray yöneticisi Okan Böke, henüz kararını vermediğini açıkladı.

Kulüpten istifası gündemde olan Galatasaray yönetim kurulu üyesi ve voleybol şube yöneticisi Okan Böke, henüz karar vermediğini dile getirdi.

Goal Türkiye'ye konuşan Okan Böke, ''İstifa konusu hakkında konuşmayacağım. Henüz bir karar vermedim. Arkadaşlarımla toplantı yaptıktan sonra kararımı vereceğim.'' dedi.

İstifa düşüncesiyle ilgili net bir açıklama yapmayan Böke, konunun ekonomik olmadığını belirterek, ''Bu konunun parayla hiç ilgisi yok'' şeklinde konuştu.

Okan Böke, Twitter'dan attığı bir gönderide, ''Galatasaraylılık bitmez, bu aşk aileden, kalpten gelir. Ben Cumartesi Beşiktaş maçında mecburen protokolde, Salı kızların maçında taraftar ile beraberim'' ifadelerini kullanarak istifa sinyali vermişti.