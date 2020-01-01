ÖZEL | Oblak'ın Chelsea'ye maliyeti 120 milyon euro
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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, son dönemin başarılı kalecilerinden Jan Oblak'ı kadrosuna katmak istiyor.
Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Maviler, Atletico Madrid'in 27 yaşındaki Sloven kaleciyi transfer etmek için 120 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemek zorunda olacak.
İki takım arasında yapılan Diego Costa, Alvaro Morata ve Thibaut Courtois transferlerinin Oblak transferini kolaylaştıran faktörlerden biri olduğu öğrenildi.
Teknik direktör Frank Lampard da kaleci Kepa Arrizabalaga'dan memnun değil. Öte yandan Valencia, 25 yaşındaki İspanyol kaleci ile yakından ilgileniyor.