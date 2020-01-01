ÖZEL | Oblak'ın Chelsea'ye maliyeti 120 milyon euro

Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmak isteyen Chelsea, Atletico Madrid'in 27 yaşındaki file bekçisi Jan Oblak için kesenin ağzını açmak zorunda.

Premier Lig ekiplerinden , son dönemin başarılı kalecilerinden Jan Oblak'ı kadrosuna katmak istiyor.

Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Maviler, 'in 27 yaşındaki Sloven kaleciyi transfer etmek için 120 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemek zorunda olacak.

İki takım arasında yapılan Diego Costa, Alvaro Morata ve Thibaut Courtois transferlerinin Oblak transferini kolaylaştıran faktörlerden biri olduğu öğrenildi.

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Teknik direktör Frank Lampard da kaleci Kepa Arrizabalaga'dan memnun değil. Öte yandan , 25 yaşındaki İspanyol kaleci ile yakından ilgileniyor.