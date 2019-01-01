ÖZEL | Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr: "Diz çöküp geri gelmesini istemeyeceğiz"

Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, Goal'ün Henry Onyekuru ve Victor Moses hakkındaki sorularını yanıtladı.

Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, takımıyla birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Goal'e özel bir röportaj veren Rohr, Henry Onyekuru ve Victor Moses ile ilgili soruları da cevapladı.

Rohr, Onyekuru'nun geleceği ile ilgili soruya, "Kiralık anlaşmasını yapması gerekiyordu. Kendine güvenyor. Turnuva kadrosunda yer alma ihtimali yüksek oyunculardan. Bizim istediğimiz takımına dönüp oynaması ama bu o kadar basit değil. Henry'nin ne istediği de önemli ama 'da iyi bir durumda ve harika bir ligde mücadele veriyor" cevabını verdı.

Alman çalıştırıcı, Moses'ın milli takımı bırakma kararı hakkında ise "Bırakmaması için ikna etmeye çalıştık ama o kararını verdi. Bundan sonra geri dönmek isterse bize söylemesi gerekir. Bu konuyu tartışabiliriz ama diz çöküp geri gelmesini istemeyeceğiz" dedi ve sözlerini tamamladı.

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda Burundi, Gine ve Madagaskar ile aynı grupta mücadele edecek.