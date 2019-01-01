ÖZEL| Neymar: Kendi hikayemi yazmaya devam ediyorum

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar, henüz Brezilya'nın en iyisi olduğunu kabul etmiyor.

Brezilyalı yıldız, kendisi ve futbol tarihi hakkında açıklamlarda bulundu.

27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar, Pele'den bu yana gelen en iyi Brezilyalı futbolcu olduğunu henüz kabul etmiyor. Halen kendi tarihini yazmaya devam ettiğini söyleyen 27 yaşındaki oyuncu bu tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncu milli takımı ile birlikte çıktığı 96 maçta 60 gol kaydetmesine rağmen Brezilya tarihinin Pele'den sonra en iyisi olarak anılmasının şu anda erken olduğunu söyledi.

DAZN ve Goal'e verdiği röportajda ülkenin en iyisi olma konusunda açıklamalarda bulunan oyuncusu, "Brezilya'da Pele'den sonra en iyinin kim olduğuna gerçekten karar veremiyorum. Bence hepimiz çok önemli oyuncularız, daha önce oynamış tüm oyuncular kendi tarihini yazdı ve önemli işler yaptı. Hepsi kendi yollarında ilerlediler ve ayırmam çok zor." yorumunu yaptı.

Brezilya'nın eski efsaneleri hakkında fikirlerini belirten Neymar, "Tarihe adını yazmış birçok Brezilyalı futbolcu var ve onlar her zaman Brezilya halkı için önem taşıyacak. Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Kaka, Zico ve Rivaldo gibi oyuncular futbol tarihine geçmiş oyunculardır. Örneğin Roberto Carlos bir savunma oyuncusu olmasına rağmen bir yıldızdı ve tarih yazdı" dedi.

Kendi hedefleri ve kariyeri hakkında da düşüncelerini anlatan Neymar, "Ben de kendi tarihimi yazmaya devam ediyorum.27 yaşındayım ve halen önümde birkaç yılım var. Bu da çok önemli hedeflerime ulaşmak için bana imkan sağlıyor. Durmaya niyetim yok." açıklamalarında bulundu.

Futbola başlamadan önceki idolünü söyleyen Brezilyalı, "Futbol oynamaya başladığım zamandan beri idolüm Robinho oldu. Onun gibi bir futbolcu olmak istiyordum." dedi.