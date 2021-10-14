Bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Eddie Newton, edindiği tecrübeleri Goal'e değerlendirdi.

2019-20 sezonunda Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından göreve Eddie Newton getirilmişti. Ancak Newton, alınan kötü sonuçlar gerekçe gösterilerek sezonun ilk devresinde kulübe veda etmek durumunda kalmıştı.

Bir dönem Chelsea’de de antrenörlük yapan Newton, Trabzonspor macerasını ve buradan elde ettiği deneyimleri aktarırken futbol dünyasında siyahi menajerlerin daha fazla olması gerektiğinin de altını çizdi.

Trabzonspor’daki yedi maçlık serüveninin ardından Newton, herhangi bir takım çalıştırmadı.

Neler söylendi?

Goal’ün Chelsea sorumlusu Nizaar Kinsella’ya konuşan Newton, Trabzonspor taraftarlarından şu şekilde bahsetti:

“Şunu herkesin bilmesini istiyorum ki Trabzon’da olmaktan çok büyük keyif aldım. Taraftarlar inanılmazdı.”

“Şu an konuşuyor olmamıza rağmen tüylerim diken diken oluyor. Türkiye’de nereye gidersem gideyim Trabzonspor taraftarları beni buluyor. Trabzon, Türkiye’nin Newcastle’ı gibi! Newcastle’da her şey futboldan, şehrin takımından ibarettir ve bu Trabzon’da da böyle.”

“Ne yazık ki Trabzonspor’da dağılmış bir takımımız vardı, beş – altı önemli oyuncumuzu kaybetmiştik. Başkan, transfer üzerinde tam kontrol sahibi değildi ve gelen oyuncuların da çok iyi olmadığını düşündüm.”

“Elimizdeki oyuncularla elimden gelenin en iyisini yaptım ve bazı genç oyuncuları geliştirmek istedim. Ancak bu, altı – yedi haftada çok zordu ve beni kovdular. Maalesef inşa etmeye başladığımız şeyin sonunu getiremedik.”

“Yoktan bir şey inşa etmemiz bekleniyordu. Zordu ama yine de bir şeyler öğreniyorsunuz.”

“Teknik direktörlüğe devam etmek istiyorum. Bunu kibir olarak algılamayın ama bunu yapabilecek yeteneğe ve beceriye sahip olduğumu biliyorum. Farklı sistemlerde bir takım kurgulamayı, onları sezon boyunca fiziksel ve mental olarak hazırlamayı biliyorum.”

“Nasıl bir teknik ekip oluşturulacağını, felsefe kurulacağını ve bir kültür inşa edileceğini biliyorum. Futbol kulüplerinin insanları bir arada tutmak ve bir hedefe inandırmak için kültüre ihtiyaç duyarlar. Eğer kulüp bu yönde gitmek istiyorsa, bunu yapabileceğimi düşünüyorum.”

“Üst seviyede, alt seviyede, Avrupa’da tecrübelerim var. Dolayısıyla neden görevi bana vermeyesiniz ki?”

“Futbolcu ve antrenör olarak madalyalar kazandım. Yeni iş fırsatlarını hak ettiğimi düşünüyorum.”

Çeviri: Osman Can Erkut

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