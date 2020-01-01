ÖZEL | Newcastle United'ın yeni sahipleri Jorge Jesus'u istiyor

İngiliz ekibi satın almaya çok yaklaşan Muhammed bin Selman, teknik direktörü değiştirmek istiyor.

'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlığındaki şirket, İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ı satın almaya çok yaklaştı.

Goal'ün edindiği bilgiye göre İngiliz ekibin müstakbel sahipleri, takımın başındaki Steve Bruce'un yerine Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'u göreve getirmek istiyor.

Newcastle United'ın ilgilendiği teknik direktörler arasında 'ın eski çalıştırıcısı Mauricio Pochettino da bulunuyor.

Daha fazla takım

Jorge Jesus'un yönetimindeki Flamengo 2019 yılında hem 'yı hem de Libertadores Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayarak 1963 yılında Pele'nin forma giydiği Santos takımından sonra bunu başaran ilk takım oldu.

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Flamengo ile Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Jorge Jesus, Brezilya temsilcisine gitmeden önce yine Newcastle United ile görüşmüştü ama bu görüşmeler bir sonuca varmamıştı.

Geçtiğimiz ay kendisine yapılan ilk koronavirüs testi pozitif çıkan 65 yaşındaki teknik adamın sonraki testleri negatif sonuçlanmıştı.

Newcastle United, Premier Lig koronavirüs nedeniyle askıya alınmadan önce 29 maçta topladığı 35 puanla 13. sırada yer alıyordu.