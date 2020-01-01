ÖZEL | Nani, EURO 2020'de olmak istiyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, ülkesi Portekiz'in EURO 2020 kadrosunda yer alabilmeyi umuyor.

Kariyerini ekiplerinden Orlando City'de sürdüren Portekizli yıldız Luis Nani, iyi bir performans göstermesi halinde ülkesi 'in EURO 2020 kadrosunda yer alabileceğini umuyor.

Dört yıl önce 'da düzenlenen şampiyonada Portekiz'in şampiyonluğa ulaşmasına büyük bir katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, Goal.com'a özel açıklamalarda bulunurken, "Portekiz harika bir jenerasyon yakaladı fakat bu tarz büyük turnuvalarda genç ve tecrübeli futbolcuların harmanladığı bir kadroya ihtiyaç duyarsınız." ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Birçok genç futbolcunun milli takımda süre almasının önemini vurgulayan Nani, kendi zamanında genç oyuncuların büyük turnuvalarda bu kadar fazla şans bulamadığını dile getirdi.

Daha fazla takım

"MLS'in diğer liglerle karşılaştırılamayacak kadar kötü bir lig olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig en iyisi, sonra İspanya ve belki İtalya... Ancak MLS geri kalan liglerden çok da kötü değil. Hala milli takıma seçilme ihtimalim var. Eğer yüzde yüzümü sahaya yansıtabilirsem, yeniden milli takıma seçilebileceğime inanıyorum."

"Portekiz'de bir numaralı spor futboldur. Herkes futbol oynamak ister ve herkesin hayali bir gün milli takım forması giymektir. Geçmişte birçok fantastik takım ve birçok muhteşem oyuncumuz vardı. Kazanmaya çok yaklaşsalar da son adımı atamamışlardı. Biz, 2016'da ülkemiz için bunu başardık. Bu durum o jenerasyonu oldukça özel kılıyor."