ÖZEL | Nani: All-Star maçı Avrupa'da da oynanmalı

Portekizli yıldız, MLS ile Liga MX All-Star takımları arasında oynanacak maçta forma giyecek.

Orlando City ile MLS’te oldukça iyi bir sezon geçiren Nani, 16 maçta dokuz gol ve altı asist üreterek takımının Doğu Konferansı’nda ikinci sırada yer almasına büyük katkı sağladı.

Bu performansıyla ikinci kez All-Star seçilen Nani, yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek organizasyonda MLS adına Meksika Ligi’nin yıldızlarına karşı mücadele edecek.

2015/16 sezonunda Fenerbahçe formasıyla izlediğimiz Nani; Manchester United, Valencia ve Lazio gibi önemli takımların formasını da giymişti.

Nani'nin All-Star heyecanı

Carlos Vela ve Javier 'Chicharito' Hernandez’in sakatlıkları nedeniyle All-Star maçını kaçıracak olması, Nani’yi MLS’in en büyük kozu haline getiriyor.

2019’da Orlando’da düzenlenen All-Star etkinliğinde de yer alan Nani, prestijli organizasyon öncesinde Goal'e konuştu.

“Bu harika bir şey. İlk yılımda All-Star etkinliğindeydim ve orada olmaktan büyük keyif almıştım. Ligin en iyi oyuncularıyla aynı ortamda vakit geçirmek her zaman güzeldir.”

"Avrupa'da da olmalı"

Nani, taraftarlara yıldızlarla dolu, eğlenceli bir maç sunabilmek için All-Star benzeri bir etkinliğin Avrupa kıtasında da düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Ancak farklı ülkelerdeki büyük liglerden oyuncuları bir araya getirmenin lojistik zorluğunu da göz ardı etmiyor.

“Neden olmasın? Ama Avrupa’da bunu yapmak daha zor, çünkü maç sayısı daha fazla ve zamanlama açısından sezon sonu daha uygun.”

“Bunu yapmaya karar verirlersefarklı oyun stillerini bir arada görmek güzel olur. Tüm yıldızları aynı anda sahada görmek taraftarlar açısından harika bir tecrübe.”

Orlando City'yi sırtlıyor

Nani’nin sezon boyunca sergilediği yüksek performans, Orlando City’yi MLS’in favorilerinden birine dönüştürdü.

İki sezondur lige iyi başlayan Orlando City, geçen sezon playoff’a kalmayı da başarmış, ancak ikinci turda New England Revolution’a yenilerek elenmişti.

MLS’teki ilk yılını 12 gol ve 10 asistle tamamlayan Nani, hem bireysel açıdan, hem de kulüp başarısı olarak önlerinde daha iyi sezon olduğuna ve bu kez bir adım daha ileri gideceklerine inanıyor.

“Hem takım için, hem de benim için müthiş bir sezon oluyor. Önemli oyuncularımız bazı sakatlıklar yaşadı ve zor bir dönem geçirdik, son birkaç maçta işler biraz karmaşıklaştı. Genel olarak takım çok iyi, MLS’in güçlü ekiplerine karşı iyi performanslar sergiledik ve olumlu sonuçlar aldık.”

“Buradaki en iyi sezonumu geçiriyorum. Özgüvenim çok yüksek. İklime ve futbola alıştım. Takımlar arasında güç dengesi var, kolay rakip yok, buraya gelip bir anda fark yaratmak zor. Bunu Avrupa’nın üst düzey liglerinden gelen her oyuncu için söyleyebiliriz.”

“Savunmaya kıyasla hücumda daha üst düzey oyuncular var, ama geçen sezon savunma ve orta saha oyuncularına yapılan yatırımlar sayesinde ligin kalitesi epey arttı.”

Dike'ın yükselişi

Nani’ye göre, lige gelen oyuncular kadar, MLS’in dışarı ihraç ettiği oyuncuların kalitesi de yükseldi. Bunun son örneği, Orlando City’den kiralık gittiği Championship ekibi Barnsley’de parlayan Daryl Dike.

Henüz ikinci profesyonel sezonunu geçiren Dike, geçen sezonun ikinci yarısında katıldığı Barnsley’de dokuz gol atmıştı. Dike, Orlando’daki çaylak sezonunda ise sekiz gol kaydetti.

ABD milli takımının da formasını giyen genç oyuncunun adı yine İngiliz kulüpleriyle anılıyor. Nani takım arkadaşının gösterdiği gelişimden övgüyle bahsediyor.

“Geçen sene Championship’te oynama fırsatı yakaladı ve bu ona kariyeri açısından önemli bir tecrübe sağladı. Oyununu biraz daha geliştirdi ve güçlü yönlerini öne çıkarıp goller attı.”

“Diek genç bir oyuncu. Daha öğrenecek çok şeyi var, ama potansiyeli yüksek. Ayaklarını yere basıp sıkı çalışmaya devam etmesi gerekiyor.”

Çeviri: Tolga İnan

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