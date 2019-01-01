ÖZEL | Murat Bereket: Başakşehir'i elediğimiz gibi Galatasaray'ı da eleyebiliriz

Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i eledikleri gibi Galatasaray'ı da eleyebileceklerini söyledi.

ÖZEL RÖPORTAJ | Burakhan Işık @burakhanisik

Galatasaray, Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında son 16 turunda Başakşehir'i eleyen TFF 1. Lig ekibi Hatayspor ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılı takımın eski iletişim koordinatörü ve Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket, kritik karşılaşmayı Goal Türkiye'den Burakhan Işık'a anlattı.

"Soyunma odasında 'biz bu takımı eleriz' havasını gördüm"

Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir'i Hatay'da 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeleriyle ilgili konuşan Bereket, "Kupa bizim için tamamen serüvendi. Kimse bu noktalara geleceğimizi tahmin etmiyordu. Başakşehir maçlarının her ikisinde de rotasyonlu bir kadro kullandık. Lig kadromuzdan sadece 3 oyuncu vardı. Kimileri Başakşehir'in as kadroyla çıkmadığını söyledi ama ligin en kaliteli kadrosunun Başakşehir'de olduğunu herkes kabul edecektir. Bir yandan Arda giriyor, bir yandan Robinho giriyor, Adebayor zaten kadroda.. Ben İstanbul'daki 1-0'lık maçtan sonra soyunma odasında 'biz bu takımı eleriz' havasını gördüm." dedi.

Hatay'ın en büyük hasretinin bir Süper Lig ekibini şehirde ağırlamak olduğunu söyleyen Bereket, "Biz Başakşehir maçından önce de büyük bir takımla eşleşmek istiyorduk. Buradaki amacımız gidebildiğimiz yere kadar ilerlemek. Biz bu maçlardan keyif almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"İnsanlar maça gelemeyeceklerini bilerek Passolig alıyorlar"

Kurada Galatasaray'ın çıkmasıyla birlikte şehirde havanın değiştiğini söyleyen Murat Bereket, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray maçından önce Passolig satışımız 5 bin civarındaydı. Kurada Galatasaray çıktıktan sonra 2 günde 10 bini geçtik. Baktığınızda bizim stadyum kapasitemiz 5 bin ama insanlar maça gelemeyeceklerini bilerek Passolig alıyorlar. Bu da şehrimizin Süper Lig özlemini gösteriyor."

Kupada gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini söyleyen Bereket, "Büyük takımları Hatay'da misafir etmenin yolu Süper Lig'den geçiyor. O yüzden lig bizim için daha önemli. Bu demek değil ki Galatasaray'a teslim olacağız. Başakşehir'i elediğimiz gibi Galatasaray'ı da eleyebiliriz diye düşünüyorum." dedi.

"Herkes bize 'Küme düşmemeye oynarsınız' diyordu"

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'den yükselen Hatayspor'un gün geçtikçe artan başarı grafiğini değerlendiren Bereket, "Geçtiğimiz sene bu zamanlar Galatasaray’da çalışıyordum. Buraya da sezon başında geldim. Buraya geldiğimde tam bir aile havası ve takım havası buldum. Üst lige çıkanlar genelde takımlarını dağıtırlar ama burada iskelet kadro korundu. Özelikle sezonun ilk yarısında geçtiğimiz sezondan 8 oyuncu ilk 11'de yer aldı. Herkes bize 'Küme düşmemeye oynarsınız' diyordu ama öyle olmadı. Hocamızın da hakkını vermek istiyorum. Hocanın istikrarlı bir şekilde görevine devam etmesi de bu başarının altında yatıyor." ifadelerini kullandı.

"Eski takımına karşı forma giyen futbolcuları anladım"

Senelerce Galatasaray muhabirliği yaptığını söyleyen Bereket, şöyle devam etti:

"Galatasaray TV'nin kuruluş aşamasında yer aldım. Bundan 10 sene sonra da Galatasaray'da iletişim koordinatörlüğü yaptım. Hayatımda ilk defa Galatasaray'a rakip oldum. Profesyonelliğin cilveleri bunlar. Şu an bulunduğum noktada olmamın tek sebebi Galatasaray. Eski takımına karşı forma giyen futbolcuları bir nebze de olsa anladım."