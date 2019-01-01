ÖZEL | Mourinho'dan Kepa yorumu: "Sarri için kırıcı bir durum oldu"

Chelsea'nin eski menajeri Jose Mourinho, Kepa Arrizabalaga'nın oyundan çıkmayarak Maurizio Sarri'yi zor bir durumda bıraktığını söyledi.

Manchester City'nin, penaltı atışları sonucu Chelsea'yi 4-3 yenerek kupayı kazandığı finalde, teknik direktör Sarri ile kaleci Kepa arasında yaşanan gerginlikle ilgili bir yorum da Londra ekibinin eski menajeri Jose Mourinho'dan geldi.

DAZN İspanya'ya konuşan Mourinho, "Neyse ki kariyerim boyunca böyle bir şey yaşamak zorunda kalmadım" dedi.

Kepa'nın neden oyundan çıkmak istemediğini anladığını söyleyen Portekizli teknik adam, "Penaltılarda kalesinde kalıp kurtarış yapmak istedi. Oyundan çıkmayarak 'Buradayım ve kendime güveniyorum' dedi. Açıkçası ben bunu sevdim" şeklinde konuştu.

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Yaşananların Sarri için kötü bir durum olduğunu söyleyen Mourinho, "Teknik direktörü karşısında hoş bir hareket olmadı. Sarri için kırıcı bir durum oldu." ifadelerini kullandı.

Oyuna girmek için bekleyen kaleci Caballero'nun parçası olmadığı bir karmaşaya atıldığını söyleyen tecrübeli menajer, "Takım arkadaşı sahaya girmek için hazır, bunu da görüyor. Gerçekten çok karmaşık bir durum ve bu beni üzüyor." dedi.