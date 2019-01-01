ÖZEL | Mourinho, Neymar'ı Brezilyalı efsanelerle karşılaştırdı

Portekizli teknik adam, Neymar'ın Pele'den bu yana en iyi Brezilya Milli Takım oyuncusu olduğu iddiasının üzerine, ilginç açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldız Neymar, kulüp takımlarında gösterdiği performansla dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösterdi. Ancak, Brezilya Milli Takımı için gösterdiği performans kulüp takımlarının gerisinde.

Brezilya adına Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazansa da Copa Amerika ve Dünya Kupası, Neymar'ın eksik zaferleri.

Brezilya'da yayın yapan Placar dergisinin, Neymar'ı Pele'den bu yana Brezilya Milli Takımı için sahaya çıkan en iyi oyuncu olarak göstermesi ise bu sebeple gündeme oturdu.

Konu hakkında DAZN'a konuşan Jose Mourinho, "Neymar inanılmaz bir yetenek, buna şüphe yok. Avrupa'ya geldiği gibi kazanmaya başladı." dedi.

Sözlerine Neymar'dan önce Brezilya adına başarılı olmuş oyuncuları örnek göstererek devam eden Portekizli, "Neymar'dan önce dünyanın en iyi oyuncuları olmuş isimleri unutuyorlar. Ronaldo ve Rivaldo aklıma gelen ilk oyuncular, daha fazlası da sayılabilir. Onlar da Avrupa'ya gelip başarılı oldu ve üzerine Brezilya adına özel zaferler kazandılar." cümlelerini kullandı.

Mourinho sözlerini, "Neymar Avrupa'nın zirvesinde mücadeleye devam edecek ve Brezilya adına kupa kazanmak hayali olacaktır." diyerek tamamladı.

Neymar, ülkesi adına kupa kazanmak için sıradaki şansını 2019 Copa Amerika'da bulacak.