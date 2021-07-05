Son birkaç sezondur adından eskisi kadar söz ettiremeyen Tottenhamlı Dele, bu süreçte tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ediyor.

Pochettino döneminde adından çokça söz ettiren Dele, 2020-21 sezonunda ise beklentilerin bir hayli altında kalmıştı.

Tottenham’ın da kötü bir performans göstererek yedinci sırada tamamladığı sezonun büyük bölümünde Dele, ilk 11’deki yerini kaybetmişti.

Jose Mourinho döneminde 32 lig maçına çıkan İngiliz oyuncu, sahada yalnızca 233 dakika kalabilmişti. Karşılaştırma yapmak gerekirse Dele, Ryan Mason dönemindeki altı maçta ise 385 dakika süre almıştı.

Bu durumu göz önünde bulundurunca, Mourinho’nun takımında Dele’ye bir yer olmadığı aşikardı. Hatta sezon ortasında oyuncunun transferi de gündeme gelmişti.

Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Dele, kariyerini tekrar yükselişe geçirmek için çabalayacak. 2018 Dünya Kupası’nda Gareth Southgate’in İngiltere kadrosundaki en çok güvendiği isimlerden biri olan oyuncu, aradan geçen üç yılda ise milli takımın geniş kadrosuna bile seçilemeyecek duruma geldi.

Dele, Mourinho hakkında neler söyledi?

Eski MK Dons’lu oyuncu, bu süreçte kendinden başka hiç kimseyi suçlama taraftarı değil.

Goal’e özel röportaj veren Dele, kariyerinin geldiği nokta hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Bu durumda suçlanacak tek kişi benim. Öyle bir performans göstermeliyim ki takımda adı tahtaya ilk yazılacak oyunculardan biri olmalıyım. Kendimden başka hiç kimseyi suçlamıyorum.”

“Mourinho ile çalışmak harika bir tecrübeydi ve ondan çok şey öğrendim.”

Dele'den Nuno Espirito Santo değerlendirmesi

Sezon öncesinde beslenmesinden, antrenmanlarından ve saha dışı aktivitelerinden sorumlu olan özel bir ekiple çalışan Dele, kötü günlerini geçmişte bırakmak ve yeni bir meydan okumayla başarılı dönemlerine geri dönmek istiyor.

Uzun bir arayışın ardından Tottenham, yollarını ayırdığı Mourinho’nun yerine son olarak Wolverhampton’ı çalıştıran Nuno Espirito Santo’yu getirmişti.

Dele de yeni teknik direktörüyle birlikte taraftarlara hiç olmadığı kadar iyi bir Dele izletmek istiyor.

“Nuno, Wolves’ta çok büyük işlere imza attı. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum. O harika bir teknik direktör.”

“Bu sezonun kariyerimin en iyi sezonlarından biri olmasını istiyorum. Birçok insan birkaç yıl önceki form durumuma ulaşmam gerektiğini söylüyor. Ancak bu bile beni tatmin etmiyor, tam potansiyelime ulaşıp olabileceğim en iyi futbolcu olmak istiyorum.”

“Son birkaç yıl benim açımdan zor geçti ama sıkı çalışıyorum ve daha iyi olabilmek için neler yapmam gerektiğini iyi analiz ediyorum.”

Ayrıca Dele, bu süreçte Cristiano Ronaldo’dan da ilham aldığını dile getirdi: “Bence futbol dünyasındaki herkes Ronaldo’nun yaptığı işleri kendisine örnek alıyor.”

Dele, Kane’in Euro 2020'de eleştirilmesi üzerine neler dedi?

Dele, Euro 2020’deki performansıyla ilk etapta eleştiri oklarının hedefinde yer alan takım arkadaşı Harry Kane’in de performansını değerlendirdi. 25 yaşındaki oyuncu, her ne kadar İngiltere kadrosunun bir parçası olmasa da, Kane’in eleştirilere saha içerisinde verdiği yanıttan memnun olduğunu dile getirdi:

“Harry kelimenin tam anlamıyla gerçek bir profesyonel ve tıpkı benim gibi, eleştirileri hak edip etmediğini en iyi kendisi biliyor.”

“Şu anda tamamen hedeflerine odaklanmış durumda. Gollerine tekrar başlamasına hiç şaşırmadım çünkü Kane böyle bir oyuncu. On tane şans yakalasa bunların dokuzunu gole çevirir.”

“Gol atamadığında da bunu bir problem haline getirmez çünkü hem kendisi hem de tüm futbolseverler onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu zaten biliyor.”

“Sosyal medya bence harika çünkü herkesin bir fikir sahibi olmasına olanak sağlıyor. Ancak Harry veya benim gibi hedef noktasında olanlar olarak bizler de zamanla yalnızca antrenörlerimizden, takım arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan ve ailelerimizden gelen eleştirilere odaklanmayı öğreniyoruz.”

“Herkes istediğini söyleyebilir ancak bunlar bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bizler ise odağımızdan şaşmamalı ve yapmamız gereken işlerimize odaklanmalıyız.”

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