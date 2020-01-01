ÖZEL | Milos Jojic: Klopp oynamasanız bile sizi %100 motive eder

Başakşehir'den Wolfsberger'e kiralanan Milos Jojic, Borussia Dortmund'da beraber çalıştığı Jürgen Klopp'tan övgüyle söz etti.

'den Wolfsberger'e kiralık olarak giden 27 yaşındaki Sırp futbolcu Milos Jojic, 'da çalışma fırsatı bulduğu teknik direktör Jürgen Klopp ile ilgili geçmişte söylediklerinin çarpıtıldığını belirterek onun harika biri olduğunu ifade etti.

Ocak 2014 ve Temmuz 2015 yılları arasında Borussia Dortmund'da forma giyen orta saha oyuncusu, sadece 1 yıl beraber çalıştığı Alman teknik adamla ilgili 2015 yılında Sport Bild'e bir röportaj vermiş ve orada söyledikleri Klopp ile hiç konuşmadığı şeklinde aktarılmıştı.

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Goal ve DAZN röportajında Jojic, bu sözlerinin çarpıtıldığını dile getirerek Klopp'tan övgüyle bahsetti:

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"Gazeteciler benim demeçlerimi bağlam dışına çıkardı. Sanki Klopp ile hiç konuşmamışız gibi lanse ettiler. O zamanlarda Almanca'yı çok iyi konuşamıyordum, bu yüzden Klopp ile çok fazla sohbet etmemiş olmamız çok normaldi."

"Klopp harika bir insan ve çok pozitif biri. Takımdaki herkesin motive olacağı şekilde bir atmosfer yaratıyor. Ne kadar süre alırlarsa alsınlar, kadrodaki oyuncuların hepsi sahaya çıktığında yüzde yüzünü veriyor. Geçmişe sadece iyi duygularla bakıyorum."