ÖZEL | Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin önündeki büyük engel

Transfer döneminde Arsenal'dan ayrılması gündemde olan Mesut Özil için Fenerbahçe ve DC United kapıları şimdilik kapandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden adına transfer döneminin en büyük soru işaretlerinden biri Mesut Özil'in Londra ekibindeki geleceğiydi.

30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusunun seçenekleri arasında ve DC United bulunuyordu.

GOAL ve SPOX'un edindiği bilgilere göre Mesut Özil'in Arsenal'dan ayrılması söz konusu değil.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının önündeki en büyük engel olarak, oyuncunun Arsenal'dan kazandığı maaşın haftalık 400.000 euroyu geçmesi olarak görülüyor.

Fenerbahçe'nin ilgisini açıkça belli etmesine ve Mesut Özil'in de sarı lacivertli kulübe saygı duymasına rağmen ekonomik zorluklar, Fenerbahçe'nin gerek oyuncuyla gerek Arsenal ile görüşme yapmasının önüne geçiyor.

Bu sebeple Fenerbahçe de Mesut Özil transferinden vazgeçmiş durumda bulunuyor.

DC United, Mesut'un planları arasında bulunmuyor

Mesut için devreye giren ikinci kulüp ise ekiplerinden DC United oldu.

Geçtiğimiz günlerde Derby County'e transfer olan Wayne Rooney'nin yerine oyuncu arayışlarını sürdüren Washington ekibi, Arsenal ve Mesut Özil ile temasa geçti.

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Dani Ceballos ve Nicolas Pepe transferleriyle birlikte hücum gücünü artıran İngiliz ekibi, Mesut Özil'i kulüpte kalma yönünde ikna etmeyi başardı.

Mesut Özil, 11 Ağustos Pazar günü oynanacak - Arsenal karşılaşmasıyla Premier Lig'deki yedinci sezonuna başlayacak.