ÖZEL | Mesut Özil'in evinin yakınlarında iki kişi tutuklandı!

Arsenal'in yıldızının evinin yakınlarında bulunan iki kişi gözaltına alındı. Mesut Özil takımının Newcastle ile oynayacağı maça katılmayacak.

Geçtiğimiz haftalarda 'li Mesut Özil ve Sead Kolasinac soygun yapmak isteyen bir grup tarafından saldırıya uğramış ve kendilerini savunmak durumunda kalmışlardı.

Büyük yankı uyandıran olayın ardından bir ilgi çekici bir gelişme daha yaşandı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Mesut Özil'in evinin yakınlarında bulunan iki şüpheli tutuklandı.

İngiltere Polisi'nden yapılan açıklamada, Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci adlı iki kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Tutuklanan şahısların önümüzdeki ay mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Arsenal, yaşanan ilk olayın ardından Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın maçında oynamayacaklarını duyurmuştu.

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"Oyuncularımızın iyiliğini düşünüyoruz" açıklamasını yapan Londra kulübünün güvenlik güçleriyle temasta olduğu ifade edildi ancak görüşmelerin detayları belirtilmedi.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mesut Özil, transfer dönemi kapanırken şimdilik Arsenal'de kaldı.