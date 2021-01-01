ÖZEL | "Mesut Özil'in en iyi günleri geride kaldı"

Goal'ün Arsenal muhabiri Charles Watts, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye olası transferini değerlendirdi.

Sezon başında 'da kadro dışında kalan Mesut Özil'in devre arasında 'ye transfer olabileceği konuşuluyor.

Mesut'un önceki gün İstanbul'da çekilen bir fotoğrafını kişisel Instagram hesabından paylaşması da sarı-lacivertli taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı.

Peki Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi nasıl bir etki yaratır? Arsenal'da neden kadro dışı kaldı? Goal'ün Arsenal muhabiri Charles Watts'a göre bunun nedeni sportif değildi.

"Mesut Özil'in son yıllarda formunun düştüğüne şüphe yok, ama yine de önemli bir oyuncuydu," diyen Watts, "Ancak Arsene Wenger ayrıldıktan sonra Arsenal, beklerini kullanarak atak yapmaya başlayan bir takım oldu ve oyunlarının çoğu artık merkez alanlarından geçmiyordu. Fakat elbette ne olursa olsun onun önemli bir oyuncu olduğu kesin ve bu da Mikel Arteta tarafından dışlanmasını daha da şaşırtıcı kılan şeydi" yorumunu yaptı.

"Mesut sportif nedenlerden dolayı değil, mâli sebeplerden ötürü kadro dışı kaldı," diyen Watts, "Devasa bir sözleşmesi vardı ve oynamayarak sadece bonuslarıyla bile Arsenal'ın ciddi ölçüde parası cebinde kaldı. Yani genel kanı, onun kadro dışında kalmasının bir kulüp kararı olduğu yönünde" ifadelerini kullandı.

Mesut'un Fenerbahçe'ye olası transferini de değerlendiren Watts, "Mesut'tan beklentiler hâlâ yüksek olmalı, çünkü o iyi bir oyuncu. Ancak en iyi günlerinin geride kaldığı da açık. Ve artık 'de ya da Arsenal'daki ilk yıllarında olduğu seviyede olmayacak" şeklinde konuştu.