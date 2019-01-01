ÖZEL | Messi, Inter Miami ile temas kurmadı

David Beckham'ın, Lionel Messi'yi Inter Miami'ye getirmek için babası ile görüştüğü iddia edilmişti. Ancak bunun doğru olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde ’nin ile olan sözleşmesinde fesih maddesi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu maddeye göre Messi'nin, her yılın 30 Haziran’ında sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme imkanına sahip olduğu öğrenilmişti.

Bu durum ortaya çıktığından beri dünyanın dört bir yanındaki büyük kulüpler Messi ile ilgili planlar yapmak için harekete geçti. Bunlardan biri de Miami oldu.

2020'de 'te oynaması planlanan Inter Miami takımının hem hisse sahibi hem de başkanı olan eski futbolcu David Beckham, iddialara göre Messi için teklifler hazırlamaya başladı.

The Sun, Messi'nin babasının Inter Miami temsilcileri ile bir araya gelerek transfer görüşmeleri yaptığı iddiasını ortaya atmıştı.

Ancak Goal'ün Messi'ye yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre ne Arjantinli yıldız ne de babası Inter Miami yetkilileri ile bir araya gelmedi. Yakın zamanda da böyle bir plan söz konusu değil.

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Messi ve Luis Suarez'in, Inter Miami'nin transfer listesinde olduğu doğru. Üstelik takım yetkilileri Uruguaylı golcü ile temasa da geçti; ancak Messi ile direkt veya dolaylı yollardan iletişime geçilmedi.

Messi'nin tamamen Barcelona'ya odaklandığı ve tüm kulvarda şampiyonluğu hedeflemek için çalışmalarına devam ettiği de elde edilen bilgiler arasında yer aldı.