ÖZEL | Menajeri açıkladı: Mesut, Arsenal'de mutlu

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız futbolcunun Arsenal'de mutlu olduğunu belirtirken gelecekte neler olacağını bilmedikleri söyledi.

Adı ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız oyuncunun geleceğine dair önemli ipuçları verdi.

Goal'e açıklamalarda bulunan Söğüt, Mesut'un 'de mutlu olduğunu söylerken Fenerbahçe iddialarına da yanıt verdi. Söğüt, futbolda her şeyin olabileceğini ve futbolcuların davranışlarını tahmin etmenin mümkün olmadığını ifade ederken şunları dile getirdi:

"Daha önce söylediğimiz tekrar söylüyorum. Mesut, Arsenal'de çok mutlu. Kulübüyle sözleşmesi devam ediyor ve değişen bir şey olmadı. Sözleşmesi sona erdiğinde ise neler olacağını göreceğiz. Şu an için o zamana dair bir şey söyleyemem."

Daha fazla takım

2013 yılında transfer olduğu Arsenal'de bu sezon toplam 23 maça çıkan Mesut Özil, bir gol ve üç asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Kuzey Londra ekibi ile olan sözleşmesi, 2021 yazında sona erecek.