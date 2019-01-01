ÖZEL | Mehmet Topal'a dört talip birden
Son olarak Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topal, yaz transfer döneminin başında sözleşmesinin sona ermesiyle sarı lacivertli takımdan ayrılmıştı.
Tecrübeli oyuncuyla çok sayıda takım iliglenmesine rağmen, 33 yaşındaki orta saha henüz bir takıma imza atmış değil.
GoalTürkiye'nin edindiği bilgilere göre Mehmet Topal'a üç Süper Lig ve bir La Liga takımı yakın ilgi gösteriyor.
Süper Lig'den 3 teklif
Başarılı orta sahaya en büyük ilgi Süper Lig ekiplerinden geliyor.
Ligin iddialı ekipleri Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir 33 yaşındaki oyuncuya teklif götürdü.
Teklifleri değerlenidren Mehmet Topal'ı takip eden kulüpler ise sadece Türkiye'den değil...
Real Betis takipte
Bir dönem La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen Mehmet Topal ile bir başka İspanyol kulübü yakından ilgileniyor.
La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Betis, 33 yaşındaki orta sahaya teklif götürmeyi düşünüyor.
Deneyimli oyuncunun gelecek günlerde kararını vererek bir takımla anlaşması bekleniyor.
Mehmet Topal, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 28 Süper Lig maçında görev aldı.