ÖZEL | Mehmet Özdilek 32 yıl önceki Dortmund maçını anlattı: Bizi kimse baskı altına alamazdı

Beşiktaş'ın efsane ismi Mehmet Özdilek, Kupa Galipleri Kupası'ndaki unutulmaz Dortmund eşleşmesini Goal Türkiye'ye anlattı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Dortmund'la ilk kez karşılaşmıyor. 1989/90 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele eden siyah beyazlılar, ilk turda karşısında Almanya'nın güçlü ekibi Dortmund'u bulmuştu.

İstanbul'daki ilk maçı 1-0, Almanya'daki rövanşı ise 2-1 kaybeden Beşiktaş, kıran kırana geçen eşleşmede sergilediği iyi mücadeleye rağmen gülen taraf olamamıştı.

32 yıl önce Dortmund'a kök söktüren kadrodaki isimlerden biri de Beşiktaş efsanesi Mehmet Özdilek'ti. 'Şifo' lakabıyla tanınan Mehmet Özdilek, Dortmund eşleşmesinden yola çıkarak Türk futbolunun dününü ve bugününü Goal Türkiye için değerlendirdi.

"Turu geçebilirdik"

"Müthiş bir atmosferde oynamıştık. Möller’in Dortmund forması giydiği zamanlar."

"Dortmund ile iki maçta da kafa kafaya oynadık. Bizi baskı altına alamadılar. Zaten hiçbir takım o dönemde bizi baskı altına alamazdı. Turu geçebilirdik ama olmadı."

"O zamanki Avrupa kupaları müsabakaları çok farklıydı. Kendi ülkelerinin şampiyonları ile oynuyorduk."

"Genelde de bizim oynadığımız tüm takımlar daha sonra en az yarı final oynadı. Kaybettiğiniz takımlar o dönemin Avrupa’ya damga vuran takımları oldu."

"O zamanlar Türkiye’de yabancı oyuncu sayısı çok azdı. Bundan dolayı maçlar, millî maç hüviyetinde oynanıyordu."

"Geçmişte bu kadar fazla maç oynanmıyordu. Yüksek seviyede tecrübe çok yoktu. O yüzden şimdiki oyuncular tecrübe kazanma açısından çok daha şanslı."

"Fizikte değil, taktikte gerideyiz"

Avrupa takımları ile Türk takımları arasında fizik kalite farkı var mı?

"Fizik kalite farkından ziyade o dönemde tecrübe farkı vardı. Gençlerle oynamak bir avantaj ama belli bölümlerde tecrübeye ihtiyaç vardı."

"Biz, birbirini tanıyan yıllardır birlikte oynayan takımdık. Bu da bizi güçlü hale getiriyordu. Ama Avrupa’da çok maç oynanmadığından tecrübesizlikle yaşayabiliyorduk."

"Günümüze bakacak olursak, fizik kalite farkı da aslında özellikle Avrupa Şampiyonası ve eleme maçlarında ön plana çıktı. Biz geçen sene ligi 21 takımla oynadık. 18 takıma alışkınken bunu 21 yapmak takımları hem fiziksel hem de mental anlamda olumsuz etkiledi."

"Avrupa ile aramızdaki fizik kalitenin bu kadar fark oluşturacağına inanmıyorum. Antrenman metodlarını çok iyi uygulayan hocalar var. Bu fizik kalitenin farklılığının abartıldığı kadar fazla olduğunu düşünmüyorum."

"Taktiksel anlamda gelişmek gerekir. Sadece bir sisteme değil birkaç opsiyonu oynayabilecek oyun geliştirmek gerekiyor."

"Yeni jenerasyon bu anlamda hakikaten çalışıyor. Oyuncular, taktik çalışmayı benimsemedikleri zaman bunu söylüyorlar. Hocalarını şikâyet edebiliyorlar."

"Yani biz aslında fiziksel olarak çok geride değiliz, taktiksel olarak gerideyiz. Birlikte uzun vadede çalışmak gerekir."

"Beşiktaş ligde verdiği pozisyonları Dortmund'a vermemeli"

Çarşamba günkü maç hakkında düşünceleriniz neler?

"Şampiyonlar Ligi maçları zordur. Sabır çok önemli. Çarşamba akşamı belirleyici olacak olan şeylerden biri sabır. Dortmund’un ofansif gücü çok yüksek. Savunma zaafları mevcut. Ama bir şekilde yediğinden fazlasını atıyorlar."

"Beşiktaş ligde hiç gol yemedi ama pozisyon verdi. Ligde verdiği pozisyonları Dortmund’a da verirse sıkıntı olur."

"Takım savunmaları neticeyi belirleyecek. Çünkü iki takım da hücum olarak gayet iyi."

"Alman takımları Avrupa’da en kötü sezonlarında bile çeyrek final, yarı final oynayan takımlar."

"Çarşamba akşamı insiyatifi onlara bırakırsak bizi sıkıntıya sokabilirler. Oyunu kontrol edip savunmayı iyi yapabilirsek şansımız artar."