ÖZEL | Mehmet Can Aydın: Babamın emeklerinin karşılığını veriyorum

Schalke 04'ün Alman futbolunun önümüzdeki yıllarında büyük rol oynaması beklenen Türk asıllı yıldız, profesyonel futbola uzanan yolculuğunu anlattı.

Kariyerinin henüz başında olsa da baskıyla başa çıkmayı öğrendiğini belirten Mehmet Can Aydın, forvet olarak başlayan ancak her geçen yıl kendi kalesine biraz daha yaklaşan yolculuğunun detaylarını paylaştı.

Son derece heyecanlı bir yılı geride bıraktın. Eylül 2020'de Bundesliga West'te oynuyordun, Eylül 2021'de ise Schalke 04'te profesyonel futbolcularla bir aradasın. Bu denli hızlı bir gelişimi nasıl başardın?

"Her şey U19 liginin pandemi nedeniyle sona ermesiyle başladı. Formumu korumam için önce B takım ile antrenman yapmam gerekiyordu ama birkaç hafta sonra bölgesel ligde oynamam için izin verildi.

"Orada oynamak fiziksel gelişimime katkı sağladı. Bir noktada profesyonel oyuncuların olduğu takımda durumlar kötüye gitti ve antrenmanlara birkaç genç oyuncu davet ettiler. Ben de bu şansı iyi kullandım.

"Schalke zaten genç oyuncuların profesyonellerle bir arada oynamasıyla ve büyük sorumluluklar almasıyla tanınan bir kulüp. Benim için heyecan verici bir dönemdi çünkü A takımda yer alma hayalimi gerçekleştirdim."

3 Nisan'da Leverkusen'e karşı oynadığın ilk profesyonel maçından önce neler hissediyordun?

"Her şeyden önce çok gergindim. Teknik direktörümüz maçta oynayacağımı iki veya üç gün öncesinde söylemişti. Maçtan önceki gece gerçekten kötü geçti ve çok zor uyudum. Stadyuma gelirken ve soyunma odasında da gerginlikten karnım ağrıdı. Ama başlama vuruşuyla birlikte bu gerginlik sona erdi ve sadece kendimi göstermek istedim"

Bu süreçte destek gördüğün oyuncular oldu mu?

"Elbette daha tecrübeli oyunculardan destek aldım. Birini öne çıkartmam gerekirse bu Michael Langer olurdu. Beni her zaman motive etti ve bana güvendiğini hissettirdi. Bu yüzden ona her zaman minnettar olacağım.

"Teknik ekipten ise Mike Büskens'e ayrı bir parantez açmam gerekir. İlk günden bu yana çok destek oldu ve sahada uygulayabileceğim ipuçları verdi. O da benim gibi bir bekti ve ondan çok şey öğrendim.

"Hem saha içinde hem de saha dışında harika bir ilişkimiz var. Kişisel meseleler de dahil olmak üzere her zaman onun yanına gidebilir ve onunla konuşabilirim. Ailemizden biri gibi hissettiriyor. Tıpkı kulakları her zaman açık bir amca gibi."

Henüz çok gençsin ama 2012'de Borussia Mönchengladbach altyapısından ayrılıp, Schalke'nin yolunu tuttun. Bunun nedeni neydi?

"Babam her zaman Norbert Elgert ile antrenman yapmamı isterdi. Bu onun için bir rüyaydı. O zamanlar Schalke'nin çok havalı olduğunu düşünüyordum. Gladbach ile onlara karşı oynadığımızda her zaman soyunma odasında parti verirlerdi.

"Bizim soyunma odamızda böyle şeylere yer yoktu. Müzikler eşliğinde dans ederlerdi. O zamanlar U11 takımını çalıştıran Sam Farokhi adında havalı bir teknik direktörleri vardı. Takım değiştirmemin gerçek nedeni oydu ve Schalke'de olmamı sağladı.

"Sonrasında Elgert beni bir çocuktan bir adama dönüştürdü. Onunla çalışırken baskıyla başa çıkmayı öğrendim. Oyuncuları profesyonel futbola hazırlamak için kasten biraz baskı uygulayan biriydi ve bu bana özellikle ilk Bundesliga deneyimimde çok yardımcı oldu.

"Elgert ile çalışana dek herkesin ilgisine ihtiyaç duyan biriydim. İlgi odağı olmayı severdim. U17'ye kadar forvet oyuncusuydum ve sonrasında kanat oynamaya başlamıştım. Elgert beni bir bek olarak değerlendirdi. Bu mevkinin profesyonel futbolda yer edinmem için bana en uygun rol olduğunu söylemişti.

"İlk başta kabul etmek istemedim çünkü hücum oyuncuları her zaman daha fazla ön planda oluyor ama haklıydı.

"Babam futbola devam edebilmek için Aachen'a yakın bir noktadan her gün iki saatlik yolculukla Gelsenkirchen'e gitmem için yardımcı oluyordu. Babamın birkaç arkadaşı bunun delilik olduğunu söyledi ve beni Aachen'a yakın bir takıma yazdırma önerisinde bulundu ama benim en iyi altyapı eğitimini almam onun için önemliydi.

"Bunun için de Schalke ve Elgert gerekiyordu.

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