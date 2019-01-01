ÖZEL | Mehmet Altıparmak: Son 5 yıldaki başarılarım Fatih Terim'le yarışır

Akhisarspor'la anlaşarak gözünü bir kez daha Süper Lig'e diken Mehmet Altıparmak, Goal Türkiye ve Mackolik'e özel açıklamalarda bulundu.

ÖZEL | İlker Yılmaz @ilkeryilmazz

2017/18 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, geçtiğimiz sezon da 'i Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak Goal ve Mackolik editörü İlker Yılmaz'a konuştu. Önümüzdeki sezon için Akhisarspor'la anlaşan deneyimli teknik adam, yeşil siyahlılarla tekrar Süper Lig'e çıkmak istediğini ve Süper Lig'de kalıcı bir teknik adam olmak istediğini söyledi. Hedefinin Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğunu belirten Mehmet Altıparmak içini döktü:

"Akhisarspor'a imza atmadan önce teknik adam arayışında olan birçok takım talip oldu. Bunlardan biri de 'du. Ancak içlerinde bizi en çok isteyen ve en fazla iletişim kuran Akhisarspor'du. Başkanla görüşmemizden sonra da fikirlerin ve hedeflerin uyumunu daha fazla gördük. Hem Akhisar için hem bizim için çok önemli bir birliktelik. Akhisar düştü, Süper Lig'e geri dönmek istiyor. Biz de artık Süper Lig'de bulunmak istiyoruz. İki senedir üst üste şampiyon oluyoruz ama çeşili nedenlerden dolayı Süper Lig'i yaşayamadık. İnşallah Akhisarspor'la Süper Lig'e çıkıp kalıcı olacağız."

"Tüm futbolcularımıza kapımız açık"

"Bizimle devam etmek isteyen, Süper Lig'den 1. Lig'e düşmesine rağmen bu ligi de aynı şekilde sahiplenebilecek oyuncularla devam etmek istiyoruz. Bütün oyuncularımıza kapımız açık. Ama takımda veya bu ligde kalmak istemeyen, yani bizimle olmak istemeyen kim olursa olsun onlarla yollarımızı ayıracağız. Yabancı ve Türk oyuncu ayrımımız yok. Şimdi bunun çalışmasını yapıyoruz. sonra da ihtiyacımız olan bölgelere takviyelerimizi yapacağız. Şu an ilk hedefimiz iç transferi bitirmek."

"Elvis Manu gidiyor"

"Elvis Manu büyük ihtimalle gidecek çünkü Süper Lig'de oynamak istiyor. Onun da talibi var zaten. Bizim için önemli olan ismi değil, aynı hedefe yürümek istemesi. Şöyle bir gerçek var, biz düştük ve bir an evvel çıkmak istiyoruz. Onun için de takım içinde birlik ve beraberliği yakalamamız lazım."

"1+1 yazıldı ama şampiyon olacağız"

"Akhisarspor'la sözleşmem 1+1 yıllık ama +1'in önemi yok. Biz Süper Lig'e çıktıktan sonra da devam edeceğiz. Başkanımızla anlaşmamız bu yönde. Bu yüzden 2 senelik sözleşme olarak bakıyoruz. Başkanımıza kalsa o çok daha uzun süreli istiyordu. Bazen 5 senelik imza atıyorsun ama 3 ay sonra sonuçlar kötü diye gidebiliyorsun. 1+1 yazıldı ama biz şampiyon olacağız ve şampiyon olduktan sonra da devam edeceğiz."

"Menajerlerle ahbap çavuş ilişkim olmadı"

"Yukarıda bir tabaka var. O tabaka aşağıdan yukarıya kimsenin gelmesini istemiyor. Çok büyük bir pasta var ve bu pastada da en büyük faktörler menajerler ve yöneticiler. Benim çok fazla menajerlerle ahbap çavuş ilişkim olmadı. Siyasetten de arkamdan kimse olmadığı için şans bulamıyoruz. Son 5 senede 3 kere şampiyon, 2 senesinde de final oynamış bir hocayım. Belki de Türkiye'nin en başarılı hocasıyım. Fatih Terim'le bu konuda yarışabilirim. Ama bizim ülkemizde biliyorsununz biraz arkanızın olması lazım. Bizde olmadığı için buralardayız. Bundan 3-4 sene önce de 1. Lig'de bize şans vermiyorlardı. Yaptığımız işlerle şimdi buranın aranan hocası olduk. Aynı işleri Akhisarda da yapacağız."

"Hedefim milli takımı çalıştırmak"

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kötü bir gidişatımız yoktu. Ligin en iyi futbolunu oynayan takımlarından biriydik ancak sonuçlar kötüydü. Oynattığımız futbol herkes tarafından hala da konuşuluyor. Başkasına 10 hafta şans tanınıyorsa bize alt ligden geldiğimiz için daha az süre tanınıyor. Ama biz Süper Lig'de de çalışacağız. Daha önce de söyledim, hedefim milli takımı çalıştırmak. Bu hedefi gerçekleştirmek için de Süper Lig'de istikrarlı bir hoca olmak ve başarıyı yakalamak gerekiyor. Biz bunu inşallah bu sene Akhisar'la yakalayacağız ve sonraki sezon devam edip inşallah koyduğumuz hedefleri gerçekleşireceğiz."