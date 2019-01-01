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ÖZEL | Mauro Icardi, Inter'le yeni sözleşme imzalıyor

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Inter'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Adı zaman zaman başta Real Madrid olmak üzere büyük kulüplerle anılan Mauro Icardi, Inter'de kalıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Arjantinli yıldız ile Inter arasında yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandı. Taraflar, imza aşamasından önce küçük pürüzlerin giderilmesi için bu ay sonunda son kez görüşecekler.

İmza aşamasının ardından Mauro Icardi yeni sözleşmesiyle birlikte yıllık 7 milyon euro'luk garanti ücret kazanacak. Öte yandan Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi de 160-180 milyon euro civarında olacak. 25 yaşındaki oyuncunun daha önceki serbest kalma bedeli 110 milyon euro'ydu.

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2013 yazında Sampdoria'dan 13 milyon euro karşılığında Inter'e transfer olan Icardi, Milano ekibindeki 6. sezonunu geçiriyor. Golcü futbolcu Inter formasıyla bugüne kadar 206 resmi maça çıkarken 121 gole imza attı.

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