ÖZEL | Mathieu Bodmer: Ibrahimovic bir UFO

Zlatan Ibrahimovic'in PSG'deki eski takım arkadaşı Mathieu Bodmer, İsveçli yıldızı UFO'ya benzetti.

Mathieu Bodmer, Milanlı Zlatan Ibrahimovic'in mükemmel bir oyuncu olduğunu UFO benzetmesi yaparak dile getirdi.

PSG forması giydiği dönemde Ibrahimovic'in Fransız ekibine yaptığı katkının olağanüstü olduğuna vurgu yapan Bodmer, beraber bir sezon geçirdiği yıldız oyuncu ile ilgili Goal'e verdiği röportajında şunları söyledi:

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"Ibrahimovic bir UFO gibi. Onun oyununu ve karakterini çok severdim. O harika bir oyuncu ve harika bir insan. PSG'ye çok şey kattı. Onun kibirli olduğunu düşünebilirsiniz; ama Ibrahimovic takımda birçok şeyi yoluna soktu."

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Ibrahimovic'i Paris ekibine transfer eden teknik direktör Carlo Ancelotti için ise Bodmer şunları ifade etti:

"Zlatan ve Thiago Silva gibi oyuncuların ona gösterdiği saygıyı görünce Ancelotti'nin mükemmel bir hoca olduğunu anlıyorsunuz. Takımdan gitmesi çok kötü olmuştu."