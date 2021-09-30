ÖZEL | "Marsilya ve Galatasaray taraftarları birbirine çok benzer"

Galatasaray, Lazio galibiyetinin ardından Marsilya karşısında da zafer arıyor. Peki Galatasaray'ı nasıl bir Marsilya bekliyor?

ÖZEL | Naim Beneddra @BeneddraNaim

Süper Lig'de sezona birçok genç transfer ve yeni bir yapıyla başlayan Galatasaray istikrarlı performansı henüz yakalayamasa da Avrupa'da çok önemli bir Lazio galibiyeti aldı.

Ancak sarı-kırmızılılar'ın gruptaki işi hiç kolay olmayacak. Zira önlerinde Marsilya ve Lokomotif Moskova gibi iki önemli rakip var.

Marsilya, Jorge Sampaoli ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fransız ekibi Lokomotiv Moskova karşısında ilk maçta yenişemese de Galatasaray karşısında üç puanı arayacak.

Peki Galatasaray'ı nasıl bir Marsilya bekliyor? Goal Fransa'dan Naim Beneddra değerlendirdi:

"Marsilya, Ligue 1'de sezona çok güçlü başladı. Elie Baup'un günlerinden bu yana geçen hafta Lens'e karşı kaybettikleri maçta bile en iyi performanstaydılar.

Jorge Sampaoli, fikirlerini takıma iyi bir şekilde aşılamaya başlıyor. Kulüpteki ilk beş ayında görülen ilerleme göz önüne serildi. Oyuncular onun yöntemine bağlı kalıyor ve taraftarlar da bunu çok takdir ediyor."

"Marsilya'nın hücum anlayışı, coşkulu ve baskılı futbolu onları güçlü kılıyor. Sampaoli, hemşehrisinden ilham aldığını itiraf etse de oyun anlayışı Bielsa kadar yoğun enerji gerektirmiyor. Daha dengeli ve maç esnasında zayıf yönleri daha iyi formülize ediyor."

"Gençler de takıma çok şey kazandırdı. Yaz ayında en az on tane geldi. En çok parlayanlar ise Guendouzi, Saliba, Ünder, De La Fuente ve Gerson. Geçen sezondan itibaren ilk 11'de birçok değişiklik olmasına rağmen, her şey dengeli görünüyor. Her şeyden önce, ekibin tutumu ve zihniyeti güzel."

Marsilya'nın zayıf yönleri neler?

"Zayıf yönleri için, esas olarak Lens'e karşı son maçta (ve daha önce Bordeaux'ya karşı) sonuç alamadılar. Marsilya bazen 90 dakika boyunca aynı tempoyu korumakta zorlanıyor. Ayrıca harika bir forvetten de yoksun. Bu görevi Bamba Dieng sezon başında devraldı, ancak henüz çok genç. Milik'in bu akşam dönüşü iyi olacak."

Cengiz Ünder, Marsilya'ya alıştı mı?

"Cengiz Ünder ile ilgili olarak, Sampaoli ondan iyi performans almak için onu en iyi pozisyonda değerlendiriyor. Cengiz'e kanatlarda hareket etme ve inisiyatif alma özgürlüğü verdi. Bu gözle görülebilir. Bazen fırsatları kaçırsa bile, teknik direktörün desteğini alıyor ve bu özgüveni için iyi. Zamanla takım arkadaşlarını biraz daha iyi tanıyacak ve daha kalıcı bir performans sergileyecektir. Ama Thauvin'i unutturma yolunda çoktan ilerledi."

"Bu gece için favori evinde oynayan Marsilya ve Sampaoli, Avrupa Ligi'ne büyük önem veriyor."

Marsilya'nın son yıllarda Türk takımlarıyla arasında birçok transfer gerçekleşti. Luiz Gustavo, Kostas Mitroglou, Hubocan, Yuto Nagatomo ve diğerleri... Bu durum ateşli Marsilya taraftarı için Türk takımlarına karşı ne anlam taşıyor?