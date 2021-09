ÖZEL | "Marsilya ve Galatasaray taraftarları birbirine çok benzer"

ÖZEL | Naim Beneddra @BeneddraNaim

Süper Lig'de sezona birçok genç transfer ve yeni bir yapıyla başlayan Galatasaray istikrarlı performansı henüz yakalayamasa da Avrupa'da çok önemli bir Lazio galibiyeti aldı.

Ancak sarı-kırmızılılar'ın gruptaki işi hiç kolay olmayacak. Zira önlerinde Marsilya ve Lokomotif Moskova gibi iki önemli rakip var.

Marsilya, Jorge Sampaoli ile sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fransız ekibi Lokomotiv Moskova karşısında ilk maçta yenişemese de Galatasaray karşısında üç puanı arayacak.

Peki Galatasaray'ı nasıl bir Marsilya bekliyor? Goal Fransa'dan Naim Beneddra değerlendirdi:

"Gençler de takıma çok şey kazandırdı. Yaz ayında en az on tane geldi. En çok parlayanlar ise Guendouzi, Saliba, Ünder, De La Fuente ve Gerson. Geçen sezondan itibaren ilk 11'de birçok değişiklik olmasına rağmen, her şey dengeli görünüyor. Her şeyden önce, ekibin tutumu ve zihniyeti güzel."