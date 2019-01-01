ÖZEL | Marko Jevtovic: Aykut Kocaman sayesinde oyunun her anında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz

Konyaspor'un Sırp oyuncusu Marko Jevtovic, yeni sezon öncesi hazırlık kampında Goal Türkiye ve Mackolik'e konuştu.

Aykut Kocaman ile yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan 'un başarılı orta saha oyuncusu Marko Jevtovic, Goal ve Mackolik'in sorularını yanıtladı.

Editörlerimizden Rezzan Yetiş ve Sertaç Küçükelçi'ye konuşan Jevtovic, yeni sezondaki hedeflerinden Süper Lig hakkındaki düşüncelerine kadar pek çok konuda görüşlerini aktardı.

Geçtiğimiz sezon senin ve takım için nasıl geçti?

Çok fazla inişler ve çıkışlar oldu. Ama benim Türkiye’deki ilk sezonumdu. Bence iyiydi ama zamanla daha iyi olabilir. Buradaki kampımız güzel geçiyor. Umarım bu sezon geçen sezondan daha iyi olur.

Yeni sezondan neler bekliyorsun?

Umarım ilk beşe girebiliriz ve Avrupa’ya gidebiliriz. Belki bir de kupa kazanırız.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile aran nasıl? Sence nasıl bir hoca?

Onu çok seviyorum. Oyunun her anında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Onun stilini seviyorum. Herkes ne yapması gerektiğini bildiği zaman sahada olmak hoş oluyor.

Senin için Süper Lig’de durdurması en zor oyuncu kim?

Bilemiyorum. Sanırım Adem Ljajic.

Süper Lig’de veya Avrupa’da beğendiğin, kendini oyun stiline yakın bulduğun bir oyuncu var mı?

Bu ligde Atiba Hutchinson’u seviyorum. Avrupa’dan da futbolu bırakmış olsa da, Xabi Alonso. Nemanja Matic’i de beğeniyorum, o da benim gibi Sırp bir oyuncu. Bu kadar.

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Opta istatistiklerine baktığımız zaman, geçen sezon en çok ileriye ve sağ kanada pas attığını görüyoruz. Aynı zamanda en çok Deni Milosevic ve Nejc Skubic ile pas alışverişinde bulunduğunu gördük. Üçünüz arasında özel bir bağ mı var, yoksa taktik gereği mi böyle oynadınız?

Bence birbirimizi çok iyi anlıyoruz, belki bu yüzden öyle bir sonuç çıkmıştır. Ancak bunlar yalnızca istatistik. Birbirimizi iyi anladığımız için böyle olduğunu düşünüyorum.