ÖZEL | Marcus Rashford: Zihinsel açıdan güçlü değilseniz Manchester United'da oynayamazsınız

Manchester United'ın golcü oyuncusu Marcus Rashford, kulüpteki zihniyeti, tercih ettiği pozisyonu ve menajeri Ole Gunnar Solskjaer'i Goal'e anlattı.

Bu sezon Premier Lig'in şampiyonluk yarışında eski bir tanıdık var!

Uzun zamandır zirveden uzak kalan Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde etkileyici bir performans sergiliyor. Son şampiyon Liverpool'un düşüşü, Jose Mourinho'nun Tottenham'ının geride kalması United'ın önünü açan faktörler arasında sayılabilir. Bugünlerde puan durumunda Manchester City, maç eksiğine rağmen üç puan önde liderliğini koruyor. Fakat Manchester'ın kırmızı tarafı, ezeli rakibini sezon sonuna kadar zorlayacağına inanıyor. Southampton karşısında alınan 9-0'lık galibiyet de bu duyguyu perçinliyor.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un Brighton maçından sonra "Zihinsel olarak yorgunduk" dediği günlerde Goal için konuşan Marcus Rashford, "Zihinsel gücünüz yoksa Manchester United için oynayamazsınız" dedi. "Böyle bir kulüpte oynama baskısıyla başa çıkamıyorsanız, bu büyüklükte bir takımda performans gösteremezsiniz" ifadelerini kullanan golcü oyuncu, bu sezon takım içinde yaşananları şu cümlelerle değerlendirdi:

"Takımdaki tüm oyuncular birçok farklı durumda zihinsel açıdan güçlü kaldığımızı gösterdi. Zaten önemli olan bunu her maçta ortaya koymak. Bu yıl işler daha iyi gidiyor ve halen gelişebiliriz. Sezonu iyi bir şekilde bitirebiliriz. Bu işler, takımdaki herkesin daha fazlasını istemesiyle başlar. Bu kolektif bir hale geldiğinde kazanma zihniyetine sahip olursunuz. Eğer uzun süre boyunca başarılı olmak istiyorsak, bu düşünceye devam etmemiz gerekiyor"

Rashford, geçmiş yenilgilerin acısının futbolcuları ittiğini düşünüyor. Manchester United da Solskjaer'in görev süresi boyunca dört yarı final kaybetti .

Golcü oyuncu konuyla ilgili olarak Goal'e şunları söyledi:

"Büyük maçları kaybetmenin hayal kırıklığı, sizi zihinsel olarak zorlar. Fiziksel olarak daha fazlasını verebileceğinizi ve 90 dakika boyunca kendinizi zorlayabilecek durumda olduğunuzu bilirsiniz. Büyük bir maç, bir yarı final veya bir final kaybettiğinizde, bunun için bütün hafta sıkı antrenman yaptığınızı bilmek sizi çok üzer. Tüm sezon boyunca mücadele ettiğiniz bir organizasyonu son virajda kaybederseniz, yaptığınız tüm o çalışmaların boşa gittiğini düşünürsünüz. Bu başınıza geldiğinde iki yoldan biri tercih edersiniz. İşte ancak takım bir arada kalırsa o yenilgiler ve deneyimler size yardımcı olur. Biz de yaşadığımız yenilgilerden bu yana ilerleme kaydettik. Umarım bunu yapmaya devam edebiliriz."

23 yaşındaki oyuncu, Solskjaer ile çalışırken çok şey öğrendiğini söylüyor. Bu pek de şaşırtıcı değil; zira Norveçli menajer, Old Trafford'un eski zamanlardaki ölümcül santrforlarından biri olarak hatırlanıyor.

Fakat Rashford, Solskjaer'i santrfor özelleklerinden daha fazlasıya tanımlıyor:

"O bir menajer olarak çok pozitif. Menajeriniz eski bir santrfor ise size yardımları olacaktır. Fakat o aynı zamanda çok pozitif biri. Sizi bir şeyler denemeye ve kendinizi ifade etmeye teşvik ediyor.. Ayrıca, çok çalıştığımız sürece o da bizden memnun kalıyor" dedi.

Çok çalışmak, Rashford'un her görev ve mevkide yapmaya hazır olduğu bir durum. Solskjaer'in bu sezon ileri uç elemanları da çok çeşitli; Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood ve Edinson Cavani.., United'ın menajeri rakipleri alt etmek için en iyi formülü bulmaya çalışırken, oyuncularını değişik bölgelerde oynatıyor.

Rashford, ceza sahası içine girerken sağ ayağını etkili kullanabildiği sol tarafta daha verimli görünüyor ama hücum hattının her noktasında oynayabilmenin çok yönlülüğünden hoşlandığını da kabul ediyor.

Golcü oyuncu, "Altyapı günlerim boyunca, sırf A takıma girme şansımı arttırmak için her zaman üç pozisyonun hepsinde oynamak için antrenman yaptım” diyor ve ekliyor:

"Birden fazla pozisyonda oynayabilecek bir oyuncunuz varsa, o zaman onu kadroya dahil etme şansınız daha yüksektir. Bu her zaman yapmayı hayal ettiğim bir şeydi ve şimdi menajerimiz bana bunu yapma fırsatı veriyor. Hâlâ gelişebileceğimi ve daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum, ancak farklı pozisyonlarda oynayarak maçların gidişatlarını etkilemeyi ve takımın maç kazanmasına yardımcı olmayı başardığım için mutluyum."

İstatistiklerin her zamankinden daha fazla incelendiği bir çağda, Rashford 'un da bir gözlemi var. Bu sezon tüm kulvarlarda 16 gol atan genç oyuncu, "Futbolun çok değiştiğini fark ettim. İnsanlar artık neredeyse hiç maç izlemiyor. Artık her şey goller ve asistlerle ilgili. Fakat şu anda benim için önemli olan maç kazanmaya devam etmek, bu ivmeyi sürdürmek ve doğru yönde ilerlemektir. Maçlarda bir forvet olarak gol atmak ve diğer forvetlerin de gol atmasına yardımcı olmak istersiniz.. Eğer hepimiz bu zihniyete sahipsek, top filelere gittiği sürece golleri kimin atacağı gerçekten önemli değil."