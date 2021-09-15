ÖZEL | Marco Rose'nin Dortmund'u nasıl oynuyor?

Dortmund’da, henüz idealindeki dominant takımı yaratmasına zaman olsa da, Rose'nin elindeki dinamik, hareketli, tehditkâr hücum gücü en büyük kozu.

Beşiktaş zamana ihtiyaç duyan bir teknik direktör ve takıma karşı mücadele edecek. Tıpkı Lucien Favre gibi, önce bir Gladbach tecrübesi yaşayarak Signal Iduna Park'a gelen Marco Rose, Dortmund’da henüz idealindeki dominant takıma kavuşmuş değil. Özellikle ön bölgede birkaç haftadır denediği farklı diziliş ve oyuncu tercihleri, henüz arayışlarının sonuçlanmadığını gösteriyor.

Rose dizilişlerde esnek bir teknik direktör. Salzburg döneminden bu yana keyif aldığı 4-4-2 diamond'un yanı sıra, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-1-2 ve 4-3-2-1 gibi dizilişlere de geçiş yapabiliyor (4-3-1-2 ve 4-3-2-1 son haftalarda tercih ettiği dizilişler). İşin bu kısmı çok önemli olmamakla birlikte, dizilişler elindeki orta saha ve hücum oyuncularını nasıl kullanacağına dair bir fikir veriyor. Rose’yi anlayabilmek için daha önemli olan oyun felsefesine bakmak gerekiyor.

Marco Rose'nin felsefesi

Şu bir gerçek ki, Rose’nin elinde Gladbach’dakinden çok daha iyi, çok yönlü oyunculardan oluşan bir kadro var. Bu da Rose’ye hem oyun içinde hem de sezon genelinde esneme ve değişikliğe gitme şansı sunuyor. Gladbach’da iken oyun felsefesinin ardındaki temel fikirleri “tutkulu, aç ve aktif olmak” şeklinde açıklıyordu Alman teknik direktör.

"Topa karşı çok aktif olmak, çok hızlı koşmak istiyoruz. Yüksek ve geniş oynamak istemiyoruz, hızlı, dinamik ve aktif olarak ileriye gitmek; hedefe kısa yollarla gitmek istiyoruz. Bunların hepsi kulağa gerçekten harika geliyor, ancak bunları geliştirmek zaman alacak.” Gladbach zaman içinde korkulan bir takıma dönüşmüştü. Shakhtar gibi zor yenilen bir Şampiyonlar Ligi gediklisine bile iki maçta yemeden 10 gol attılar.

Dortmund nasıl oynuyor?

Dortmund için de aynı zamana ihtiyaç duyuyor Rose... Oyunun temel prensibi yüksek pres gücüyle topu kazanıp hızlı çıkışlara dayanıyor. Stoperleri uzun oynamaya ve hataya zorlayan bir hücum baskısı, orta saha oyuncularının birebir eşlemeleri ve kanat oyuncularının içte desteğe gelmeleriyle şekilleniyor. Top kapıldığı takdirde hücuma çıkmaya hazır bekler de kompakt bir geçişin önemli parçaları.

4-4-2 diamond formasyonunda orta saha ve hücumcuların enine kompaktlığı arttıkça, beklerin boşlukları doldurmak için ön alan baskısına desteğe gitmeleri ve rakibin baskıdan galip çıkması durumunda savunmada geniş bir alan bulması büyük sorunlara yol açıyor. Bunun en güncel örneklerinden biri Bayern ile oynanan Almanya Süper Kupa finalinde yaşandı.

Topa sahipken, oyun kurulumunda Bellingham ve Dahoud baskı kırabilen, çabuk ve hızlı geçişi sağlayabilen oyuncular. Dortmund, Rose’nin istediği çabuk paslaşmalarla baskıyı kıramadığı takdirde gol yeme ihtimali oldukça yüksek bir takım. 1. bölgede Akanji, 2. bölgede ise Witsel’e yapılacak baskılar fazlasıyla sonuç verebiliyor. Yine Bayern maçındaki son gol ve Leverkusen maçındaki ilk gol bu zaafa önemli örnekler.

Dortmund'un genel atak yapısı; iki hücumcu beki Guerreiro ve Meunier'i de oyuna dahil eden, öndeki üçlü Reus, Brandt ve Haaland'ın sürekli yer değiştirerek pas örgüsüne dahil olduğu, savunmanın dengesini bozan boşluklar yaratmayı amaçlıyor. Pozisyon ve gol repertuarı oldukça geniş bir takım Dortmund. Ceza sahası ya da yay üzerine çıkartılan toplar, ceza sahasına orta, iç koridor verkaçları, dribling sonrası köşeden şutlar.. Takımda Haaland gibi farklı şekillerde goller atan bir oyuncunun ve hem Reus hem de Brandt gibi forvet özellikli iki orta sahanın varlığı bu zenginliği sağlayan en önemli etkenler. PSV’den transfer edilen Malen’in geniş alan kullanımı ve çabukluğu da geçişlerde Dortmund’un seçeneğini artırıyor.

Beşiktaş ne yapmalı?

Beşiktaş atak başlangıçlarında doğru aksiyon aldığı, pas kanallarını ve açılarını doğru kapattığı takdirde Dortmund'un etkinliğini kırabilir. Bu noktada hamle zamanlamaları ve çabukluk son derece önemli. Geçişlerde 2. bölgede rakibe ne kadar az alan verirse oyunun hakimiyetini de o kadar eline geçirebilir. Bu da her şeyden önce, tempoyu düşürmeye ve rakibin oyun ritmini bulmasını engellemeye yarar. Stoperlerden Akanji'ye ve ön libero Witsel'e yapılacak nitelikli baskılar rakibi hataya zorlayacaktır. Benzer şekilde Dortmund hücumcuları da Ersin'i ve Welinton'u basit hataya sevketmeye çalışacağı için Beşiktaş'ın birinci bölgeden topu bir an önce çıkarması gerekiyor. Bu noktada ilk topları kullanmada Pjanic, rakibin pas kanallarını kapatmada Josef ayrıca önem taşıyan oyuncular.

Her iki takımın da gol bulma ihtimali son derece büyük olduğu yüksek skorlu bir karşılaşma izleyebiliriz.